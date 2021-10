Drukste ochtendspits sinds corona: 'Dit gaan we nog veel vaker zien'

Wie dinsdagochtend niet in de file heeft gestaan onderweg naar het werk, is de uitzondering zo lijkt het als je de gesprekken aan de koffieautomaat mag geloven. In het hele land stond op het hoogtepunt meer dan 750 kilometer file, vooral in Brabant was het druk.

En tenslotte speelt de tijd van het jaar een rol: in oktober en november is het nog donker 's ochtends. "En daar moeten mensen toch weer behoorlijk aan wennen. Dat zien we eigenlijk elk jaar rond deze tijd", legt De Geest uit.

Vooral het slechte weer speelde de weggebruikers in onze provincie parten. Er viel een aantal fikse buien in de provincie.

Maar dit is nog maar het begin, zegt Heleen de Geest van de ANWB. Zij kan wel verklaren waarom het dinsdagochtend zo druk was op de Brabantse wegen.

Dat er meer mensen in de auto stappen, omdat ze de drukte in het openbaar vervoer willen mijden, denkt ze niet. "Ook in het OV is het druk, ik hoorde dat het daar ook helemaal vol zat. We zijn gewoon weer helemaal back in business."

En daarmee hebben we het ergste ook nog niet gehad, vreest ze. "Ik denk dat we iedere week wel een record zullen hebben. Het weer wordt alleen maar slechter en er zullen nog steeds meer mensen gaan reizen. Ik denk dat we bij spitsen van meer dan duizend kilometer uitkomen."

