Achter het stuur meedoen met een Zoom-call? 'Zeer onverstandig!'

Nu veel werknemers weer op kantoor mogen werken, doet zich naast de overvolle snelwegen een nieuw probleem voor: mensen doen mee aan video-vergaderingen terwijl ze achter het stuur zitten. "Dat is zeer, zeer onverstandig", zegt Joost van Buchem van Interpolis. De verzekeraar slaat dinsdag alarm.

Even overleggen via Zoom, Teams of een programma is sinds de coronapandemie bijna niet meer weg te denken. Bijna de helft van de ondernemers verwacht dat online vergaderen ook na de pandemie nog belangrijk blijft. Maar met het intrekken van het thuiswerkadvies is het tegelijkertijd weer druk op de autowegen. Dinsdag was zelfs de drukste ochtendspits sinds het uitbreken van de coronacrisis, vooral in Brabant was het erg druk. Interpolis is bang dat deze combinatie zorgt voor een groot aantal Zoom-ongelukken. De verzekeraar heeft 503 ondernemers van midden- en kleinbedrijven (mkb) en zzp'ers ondervraagd over het teruggaan naar het werk. Daaruit blijkt dat twintig procent van de ondernemers zegt dat personeel vanuit de auto aanhaakt bij een vergadering.

"Het is zorgelijk", stelt Van Buchem. "Je merkt het al met die file van vanochtend: de verkeersintensiteit neemt toe en dus het risico op ongelukken ook. Dus dat geeft ons alle reden om op te roepen om niet te gaan zitten Teamsen of Zoomen tijdens het rijden." Want ook al is handsfree bellen in de auto toegestaan, dat is niet hetzelfde als deelnemen aan een vergadering, meent Van Buchem. "Of online vergaderen gevaarlijker is dan handsfree bellen, is nog onvoldoende onderzocht. Maar bij vergaderingen zitten er vaak nog extra handelingen bij, zoals het kijken naar presentatie's of collega's. En ook het feit dat je meerdere stemmen hoort, zorgt voor meer afleiding. Dus het is gewoon heel onverstandig. Je gaat toch ook niet zitten Netflixen in de auto?" In 68 procent van de ongelukken speelt afleiding volgens hem een rol.

Er zijn nog geen cijfers over hoeveel ongelukken gebeuren doordat iemand in een videovergadering zit, maar de uitkomst van het eigen onderzoek is voor Interpolis al genoeg reden tot zorgen. Met de waarschuwing wil de verzekeraar vooral zorgen dat werkgevers en werknemers goede afspraken maken met elkaar. "We willen dit soort ongelukken natuurlijk voorkomen", zegt Van Buchem. "Uit het onderzoek blijkt ook dat zeven op de tien bedrijven nog geen plan heeft om te voorkomen dat werknemers gaan video-vergaderen vanuit de auto. Dus hiermee hopen we vooral dat ondernemers aan de bak gaan om afspraken te maken. Bijvoorbeeld door af te spreken dat werknemers op bepaalde tijden niet mee mogen doen aan een videogesprek. Ik denk dat dat al kan helpen." En wat kunnen werknemers zelf doen? "Als je toch de noodzaak voelt om mee te doen aan een vergadering, zet je auto dan eerst op een rustige plek aan de kant." LEES OOK: Drukste ochtendspits sinds corona: 'Dit gaan we nog veel vaker zien'

