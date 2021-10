Kim maakte seksueel misbruik mee als Latin danseres en pleit voor onderzoek

Oud-Latin danseres Kim Koumans werd vanaf haar twaalfde seksueel misbruikt. (Foto: Kim Koumans) Kim Koumans maakte dit jaar als eerste danseres bekend wat er misgaat in de danscultuur. (Foto: Laport Photography) Volgende Vorige vergroot 1/2 Oud-Latin danseres Kim Koumans werd vanaf haar twaalfde seksueel misbruikt. (Foto: Kim Koumans)

Kim Koumans (39) uit Oosterhout maakte als Latin danseres vanaf haar twaalfde jarenlang misbruik mee. Vier jaar na het beëindigen van haar carrière was de maat voor haar vol en daarom trok zij samen met elf andere dansers de beerput open. Dat heeft ervoor gezorgd dat de Tweede Kamer woensdag praat over misbruik in de sportwereld.

"Het misbruik in de danswereld heeft veel raakvlakken met de turnsport", vertelt Kim in WAKKER! op Omroep Brabant radio. "Het verschil is dat bij de danssport het seksueel misbruik meer naar voren komt. Ik heb dat helaas zelf ook meegemaakt." De Tweede Kamer praat woensdag over een onafhankelijk onderzoek naar misbruik in de turn- en danssport. Dat doet de Tweede Kamer na de verhalen van slachtoffers die de laatste maanden naar buiten kwamen. Maandag maakte de sportkoepel NOC*NSF al zijn excuses aan slachtoffers die grensoverschrijdend gedrag in de turnsport meemaakten. Dat deed de koepel na een vernietigend rapport over misbruik in de turnwereld.

"Ik vertel mijn hele verhaal, omdat seksueel misbruik een taboe is in de maatschappij."

Kort daarna volgden ook de verhalen van slachtoffers uit de danswereld. Voormalig Latin danseres Kim Koumans uit Oosterhout kwam daar als eerste mee. "Ik heb ervoor gekozen om mijn hele verhaal te vertellen, omdat seksueel misbruik een taboe is in de maatschappij", vertelt ze. Na een dossier van eerder dit jaar waarin zo'n elf dansers onder wie Kim hun verhaal doen, meldden zich veel andere slachtoffers bij haar. "Ik verwacht dat na een onafhankelijk onderzoek de beerput nog verder geopend wordt", zegt de Oosterhoutse. "Dat onderzoek moet er komen in heel de danssector, want misbruik speelt zich niet alleen af in de Latin danswereld." Dat seksueel misbruik veel voorkomt in de danssport ligt volgens Kim aan de seksuele kant die in de sport naar voren komt. "Maar dat mag geen vrij spel betekenen voor seksueel misbruik. Er wordt veel te snel gedacht dat het allemaal maar kan", vertelt ze.

"Vrouwen worden in de danswereld als sekssymbool gezien."

"Vrouwen worden in de danswereld als sekssymbool gezien. In de choreografie wordt de seksuele kant van de vrouw naar voren gebracht. Ook zien de vrouwen op de vloer er heel mooi uit", zegt ze. "Dit hoort bij de presentatie, maar hierdoor ontstaat er een groot grijs gebied." Volgens Kim moet dat snel veranderen. "Er moeten minstens gedragsregels komen", vindt ze. "Het seksueel misbruik is bij mij begonnen toen ik twaalf was. Ik kreeg toen als minderjarige privéles zonder toezicht. Dat moet niet meer kunnen, vind ik." LEES OOK: Turnster Loes Linders blij met excuses: 'Niet voor niks nek uitgestoken'

