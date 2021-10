Turnster Loes Linders blij met excuses: 'Niet voor niks nek uitgestoken'

Loes Linders in 2005 vergroot

Bij Loes Linders uit Uden komt het vertrouwen in de turnwereld langzaam terug, maar gezond is die volgens haar nog niet. Sportkoepel NOC*NSF maakte maandag excuses aan alle slachtoffers die grensoverschrijdend gedrag meemaakten in de turnsport. Ook kwam de koepel met het advies om getroffen turnsters een tegemoetkoming van vijfduizend euro te geven voor het aangedane leed. "Dit laat zien dat we niet voor niks onze nek hebben uitgestoken", zegt de oud-topturnster.

Een tegemoetkoming van vijfduizend euro voor alle turnsters die grensoverschrijdend gedrag meemaakten. Dat advies gaf de sportkoepel NOC*NSF maandag. Ook biedt de sportkoepel zijn excuses aan voor het jarenlang negeren van meldingen van misbruik in de topsport. "We zagen deze meldingen te lang als losse bomen en zagen niet het hele bos", zegt voorzitter van de NOC*NSF Anneke van Zanen maandag.

"Het gaat met kleine stapjes, want er moet nog een hoop veranderen in de topsport."

"Ik vind het een mooi gebaar", vertelt Loes Linders, die zelf tijdens haar turncarrière grensoverschrijdend gedrag meemaakte. "Dit laat zien dat we niet voor niks onze nek hebben uitgestoken en dat wij ons niet aanstellen. Mijn vertrouwen in de turnsport komt hierdoor langzaam terug, maar dat gaat met kleine stapjes. Er moet nog een hoop veranderen in de topsport." In april van dit jaar maakte de turnbond KNGU al haar excuses na een pijnlijk rapport over grensoverschrijdend gedrag in de topsport. Slachtoffers hebben een tijd moeten wachten op excuses van de NOC*NSF. "Als je op hier op wacht duurt het altijd lang", vertelt de ex-topturnster. "Maar beter laat dan nooit."

"Pas als de hele topsportcultuur verandert en de nazorg beter wordt, zijn slachtoffers tevreden."

De vijfduizend euro tegemoetkoming en de excuses van de sportbond ziet Loes als een kleine stap in de goede richting. "Pas als de hele topsportcultuur verandert, zijn slachtoffers tevreden", vindt ze. "Ook moet de nazorg voor slachtoffers beter. Nu komt een kleine groep hiervoor in aanmerking op een bepaalde dag en tijd waardoor het voor veel slachtoffers niet lukt." Loes ziet een duidelijke oplossing hiervoor. "Er zou een soort bureau moeten komen waar slachtoffers van overschrijdend gedrag uit de hele Nederlandse sport kunnen aankloppen", zegt de Udense. "Ook moet de sportkoepel met slachtoffers in gesprek. Sommige keuzes van de koepel snap ik nog steeds niet, maar als ze dat met ons bespreken, helpt dat bij de verwerking", zegt ze. Loes bedoelt dat trainers die geschorst waren voor de Olympische Spelen vanwege overschrijdend gedrag wel op de vloer staan bij de WK-kwalificatie in Nederland.

"De turncultuur is op dit moment nog te ongezond."

Eerder gaf Loes aan dat ze het moeilijk vindt dat haar dochtertje turnt. "Nu turnt ze in Uden waar ik ook ben begonnen. Ze heeft dezelfde trainster als ik toen dus ik weet dat het een veilige haven is", zegt ze. "Maar stel ze heeft talent en kan op topniveau gaan turnen dan zeg ik nu nog nee. De turncultuur is op dit moment nog te ongezond." Ook bij andere sporten ziet Loes steeds meer slachtoffers opkomen. "De slachtoffers in de turnwereld zijn de voorlopers, maar je ziet steeds meer verhalen van slachtoffers opkomen. Bijvoorbeeld bij wielrennen, tennis, dansen en zwemmen", vertelt ze. LEES OOK: Oud-topturnster Loes Linders wilde niet dat haar dochtertje ging turnen Jarenlange mishandeling en vernedering: topturnster Loes Linders trekt beerput open

