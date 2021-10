Basketballers Heroes winnen van Benfica: 'Met samengeknepen billen'

De basketballers van Heroes Den Bosch zijn het Europa Cup-seizoen goed begonnen. Op bezoek bij Benfica was de eindstand tegen middernacht 73-78. “Het was wel een beetje mijn dag ja”, zei uitblinker Mike Carlson (29 punten) bij het inchecken voor de terugreis.

Een paar minuten voor het einde de wedstrijd keek Den Bosch nog tegen een achterstand aan. De hand van Carlson was duidelijk merkbaar in de ommekeer. Niet alleen met scores, ook gaf hij een pass over de hele lengte van het veld zodat ploeggenoot Maxhuni op een belangrijk moment een makkelijke lay-up had. “Ik zag een kans op een makkelijke score”, analyseerde Carlson zijn assist.

Carlson had een groot aandeel in de overwinning. “Ik ben echt blij om zo’n wedstrijd winnend af te sluiten.”

“Met samengeknepen billen”, had coach Erik Braal de belangrijke, maar risicovolle pass ook gezien. De coach was vooral tevreden over de veerkracht van zijn ploeg. Hij vond niet dat Heroes goed gespeeld had. “Maar we hebben geknokt en de overwinning uit het vuur gesleept.”

Volgens Braal waren de Portugezen fysiek sterker en had Heroes moeite met dat spel. “Uiteindelijk maakte individuele klasse het verschil”, stelde Braal vast. Uitblinker Carlson bleef in de rij voor de incheckbalie in Lissabon nuchter: “Het is echt goed om een uitwedstrijd te winnen, maar we moeten wel beter gaan spelen.”