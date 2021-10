Sanne verloor pony's bij ongeluk: 'Ik moet het de kinderen nog vertellen'

Een nachtmerrie werd werkelijkheid voor Sanne van Kempen. Drie van haar pony's zijn in de vroege woensdagochtend om het leven gekomen bij een ongeluk op de Hapseweg in Oeffelt. Ze kan het nog maar amper bevatten.

Sanne houdt paarden en pony's bij Equicentrum Sprong Vooruit. Daar organiseert ze onder meer paardrijlessen voor kinderen, maar is er ook een dagbesteding waar mensen paarden kunnen verzorgen. Hoe de paarden en pony's konden ontsnappen, weet ze niet. "Ik heb wel knallen gehoord, misschien zijn ze geschrokken. Maar zeker weten zullen we het nooit. Ze stonden achter schrikdraad, maar als een paard echt in paniek is, dan rent het daar ook doorheen."

Dinsdagavond werd er aangebeld bij Sanne. "Iemand kwam vertellen dat de paarden los waren. Dus ging ik naar buiten en daar zag ik ze voorbijrennen. Maar ik was alleen thuis en de kindjes waren boven", beschrijft ze de situatie.

"Ik heb 112 gebeld en mijn ouders gebeld en in de buurtapp gevraagd of er mensen konden komen helpen." Al snel waren er zo'n dertig mensen die hielpen om de paarden weer te vangen. Een groep van tien paarden was over de dijk richting Beugen gegaan, maar kon weer worden gevonden. "We vonden ze in een weiland", vertelt Sanne. "Drie liepen er bij de boerderij, een was bij de koeien in de wei gesprongen." Ook een groepje van vier pony's werd weer teruggevonden in een weiland.

Maar er waren er nog steeds een aantal zoek. "We misten nog een paar kleine pony's. Tot half drie in de nacht zijn we aan het zoeken geweest", vertelt Sanne. "Het was pikkedonker, we zagen niets meer. Toen zijn we gestopt." De volgende ochtend zou de zoektocht meteen weer verder gaan. "Ik dacht: die staan ergens in een weitje wat te eten. Als het weer licht is, vinden we ze wel." Maar dat pakte anders uit.