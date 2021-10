Museumboerderij Heeswijk-Dinther blijft nog lang dicht na brand

De Meierijsche Museumboerderij in Heeswijk-Dinther blijft nog lang dicht. Dat zegt voorzitter Hans van Sleuwen. “De komende weken gaan we zeker nog niet open.” Zondagnacht verwoestte een brand het ontvangstgebouw van het museum.

“Denk daarbij aan apparatuur die de klimaatbeheersing regelt in de oude hoeve”, legt Van Sleuwen uit. “Het museum is dus helemaal dicht. Het kan nu niet functioneren. Pas als alle technische apparatuur weer op orde is, kunnen we open. In het meest positieve geval gaat dat nog weken duren.”

Het museum laat het boerenleven zien van rond 1900. De brand trof alleen het ontvangstgebouw. De oude achttiende-eeuwse hoeve, vol met unieke stukken, is gespaard gebleven. Toch heeft het verlies van het ontvangstgebouw grote gevolgen. Niet alleen gingen enkele unieke stukken, zoals de relikwieën van de heilige Cunera, verloren. Ook alle technische apparatuur is verwoest.

Het is een klap die hard aankomt bij het Heeswijkse museum. “Het is voor onze mensen dramatisch en emotioneel”, zegt de voorzitter. Bij het museum werken 75 vrijwilligers. Het museum lag door corona al een jaar stil. Sinds enkele weken was het weer open en kwamen ook schoolklassen weer. “Nu ligt alles weer stil.”

“We willen zo snel mogelijk weer open”, zegt Van Sleuwen. “Zeker met de educatieve programma’s voor scholen. We zijn nu aan het kijken of we dat kunnen doen in een ander gebouw.”

