Budelse zinkfabriek halveert de productie om hoge stroomprijs

Metaalbedrijf Nyrstar halveert de productie in zijn drie Europese zinksmelterijen, waaronder die in Budel-Dorplein. De prijzen voor elektriciteit zijn namelijk zo hard gestegen, dat het te duur is om op volle kracht te werken. Dat meldt het bedrijf in een e-mail.

In de Budelse fabriek van Nyrstar werken ongeveer 430 mensen. De zinkproducent verwacht niet dat er banen verloren gaan door de ingreep. Behalve die in Budel-Dorplein is ook de productie in het Belgische Balen en het Franse Auby fors verminderd. "Hoewel de hoge energieprijzen een impact zullen hebben op de zinkproductie, wordt niet verwacht dat onze tijdelijke beperking een impact zal hebben op de werkgelegenheid bij Nyrstar", zegt ceo Daniel Vanin tegen de NOS. "We zullen ook de nodige inspanningen leveren om aan onze contractuele leveringsverplichtingen te voldoen." Duurdere CO2-rechten

Naast de hogere gasprijzen, dragen ook de duurder geworden CO2-rechten voor vervuilende bedrijven bij aan de hogere kosten voor Nyrstar. De verhandelbare vergunningen om het broeikasgas te mogen uitstoten zijn de afgelopen maanden steeds verder gestegen in prijs, en dat wordt door stroomleveranciers doorberekend aan grootverbruikers als Nyrstar.

