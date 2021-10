'Langharig tuig' raakt na 51 jaar eigen jongerencentrum kwijt in Bakel

1/3 Muziekoptreden in de Fuse in de jaren 80 (Foto: de Fuse)

Hub van Haandel stond in 1970 aan de wieg van jongerencentrum De Fuse in Bakel. De oprichting was nogal omstreden. "We werden altijd omschreven als langharig tuig, maar dat waren we niet." Zaterdag viert de Fuse met een jaar vertraging haar 50-jarig bestaan, maar het jongerencentrum dreigt in april op straat te komen staan.

"We hebben hier in het dorp de bushaltes betegeld, zodat mensen niet in het zand hoefden te staan", kijkt Hub terug. Die goodwill had de politie nog niet bereikt, helaas. "Ze zijn hier een keer binnengevallen", lacht Hub. "Er waren typemachines gestolen en daar moesten wij wel achter zitten. Ze hebben zelfs onder de vloeren gekeken, maar natuurlijk lag daar niets."

Het markante pand aan de Dorpsstraat in Bakel is inmiddels verkocht. En hoewel de nieuwe eigenaar het jeugdwerk een warm hart toedraagt, lijkt het erop dat er veel minder mogelijk is in de toekomst. Een zolderkamertje is alles wat het jongerencentrum nu in het verschiet ligt. Lang niet genoeg om alles te kunnen organiseren. Ook is onzeker geworden hoe het jaarlijkse Streetrockfestival georganiseerd gaat worden.

De Fuse is nu gehuld in zwart doek met protestteksten. "Fuse op zwart? Daar gaat het Bakels hart", zo staat er te lezen. De vrijwilligers van het jongerencentrum zijn woedend op de gemeente Gemert-Bakel. "De gemeente had ons beloofd de Fuse helemaal mee te nemen in de zoektocht naar een nieuwe eigenaar van het pand", zegt vrijwilliger Stefan van Summeren, "maar die belofte is niet nagekomen."