Chauffeur die ernstig ongeluk op N279 veroorzaakte had geen rijbewijs

De Bulgaarse chauffeur (58) die dinsdagavond een ernstig ongeluk veroorzaakte op de N279 tussen Heeswijk-Dinther en Middelrode had geen rijbewijs. Zijn rijbewijs was onlangs ingenomen bij een eerdere overtreding in Nederland, meldde de politie woensdag. Bij het ongeluk waar een vrachtwagen achterop een stilstaande reed, raakte een chauffeur uit Boxtel gewond.

De politie onderzoekt nog wat de aanleiding voor het stilstaan op de weg was. De Bulgaar heeft een proces-verbaal gekregen voor het veroorzaken van een ernstig ongeval en het rijden zonder geldig rijbewijs. Engeltje op de schouder

De chauffeur van de achterste vrachtwagen klapte vol op de stilstaande vrachtwagen. De chauffeur uit Boxtel raakte gewond maar wist zelf uit zijn zwaar beschadigde cabine te klimmen. De chauffeur had een engeltje op zijn schouder en kwam er slechts met lichte verwondingen van af. In de loop van woensdag is hij naar huis gegaan. Door het ongeluk was de weg bezaaid met aardappelen. De weg was tot vijf uur in de ochtend gesloten vanwege opruimwerkzaamheden. LEES OOK: Botsing tussen twee vrachtwagens op N279, weg was uren dicht

