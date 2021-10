Te hoge vrachtwagens Defensie mogen weer de weg op

Zo'n 550 nieuwe vrachtwagens van de krijgsmacht die enkele centimeters te hoog zijn, mogen weer de openbare weg op. De RDW heeft een ontheffing gegeven, meldt het ministerie van Defensie.

Begin vorige maand kwam naar buiten dat de combinatie van de Scania Gryphus-vrachtwagen en de ISO-standaard 8 voetcontainer net iets hoger is dan de 4 meter die is toegestaan op de openbare weg. De combinatie moest daarna in de garage blijven.

Als Defensie nu de weg opgaat, moet het wel steeds controleren of de gekozen route van de vrachtwagen is vrijgegeven door de RDW. Ook moet er meer rekening worden gehouden met zaken als wegwerkzaamheden.

De leverancier van de vrachtwagens is inmiddels bezig het probleem te verhelpen, aldus Defensie.

