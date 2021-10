Files op A50 voorbij na ongeluk met zes auto's bij Ravenstein

Het verkeer op de snelwegen bij Oss en Den Bosch heeft in de ochtendspits last van lange files gehad. De problemen ontstonden nadat op de A50 bij Ravenstein zes auto's op elkaar waren gebotst. Hierdoor ontstond een fikse vertraging in de richting van Arnhem én Eindhoven.

Ook op de A59 bij Den Bosch liep het verkeer vast. De extra reistijd op de A50 was op een bepaald moment bijna anderhalf uur. Tegen kwart over negen stonden er in de richtingen van Arnhem en Eindhoven nog wel files van een kilometer of 8, maar bleef de vertraging beperkt tot een kwartier. Rond halftien was er van enige stremming amper nog sprake.

Vluchtstrook

Verkeer dat vanaf Nistelrode naar het noorden wil, kon geruime tijd alleen gebruik maken van de vluchtstrook. Volgens de politie was sprake van een kettingbotsing waarbij zes auto's waren betrokken. Er was alleen materiële schade en het ongeluk ontstond door plotselinge filevorming. Ook in de andere richting was er donderdagmorgen een botsing. Hierbij waren twee wagens betrokken.

Door de files op de A50 liep het verkeer dus ook vast op de snelweg A59 vanuit Den Bosch, bij de afslag richting Oss. Hier had het verkeer rond halfnegen te kampen met een uur vertraging, maar liep de extra tijd gaandeweg snel terug.