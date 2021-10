Huurprijzen weer hoger, vooral in Eindhoven en Helmond fikse stijging

De huurprijzen in de vrije sector stijgen hard. In Brabant zijn de prijzen gemiddeld met meer dan zes procent gestegen in het afgelopen kwartaal. Eindhoven en Helmond steken daar nog met kop en schouders bovenuit: daar zijn de huurprijzen gemiddeld met meer dan acht procent omhoog gegaan. Dat blijkt uit cijfers van Pararius, een platform voor huurhuizen- en appartementen.

Sinds de coronacrisis leek de markt voor huurhuizen juist wat af te koelen: in het afgelopen jaar werd telkens elk kwartaal weer wat minder betaald voor huurhuizen in de vrije sector. Maar dat is nu dus afgelopen.

Expats die weer deze kant opkomen én het toerisme dat opleeft, zijn belangrijke oorzaken, stelt Pararius. "Gecombineerd met de al bestaande grote schaarste aan vrije sector huurwoningen, ligt dat ten grondslag aan de prijsstijgingen."

Eindhoven en Helmond

Helmond spant in Brabant de kroon: daar is de gemiddelde prijs per vierkante meter met 9,6 procent gestegen. In Eindhoven zijn de prijzen met 8,1 procent omhoog gegaan. Je betaalt daar nu gemiddeld 14,85 euro per vierkante meter per maand.

Ook in andere Brabantse steden zitten de prijzen behoorlijk in de lift. Zo betaal je in Tilburg nu 6,6 procent meer en in Breda zijn de prijzen met 5,9 procent gestegen.

Klem

Veel mensen die een woning zoeken, zitten behoorlijk klem, stelt Pararius. "Mensen met een middeninkomen maken op de koopmarkt weinig kans. Maar ze verdienen te veel om in een sociale huurwoning te kunnen wonen. Zij zijn dus aangewezen op het zeer schaarse vrije sector huursegment."

Bekijk hier hoe Brabant en de grootste Brabantse steden het doen ten opzichte van de rest van het land: