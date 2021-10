Brand schrootbedrijf AVI breidt snel uit, zwarte rook boven wijde omgeving

Er woedt opnieuw brand bij AVI aan de Rietveldenkade in Den Bosch. Afgelopen maart werd het schrootbedrijf ook al getroffen door een enorme brand. Iets voor kwart voor een werd een NL-Alert verstuurd in de regio, met de boodschap ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen.

Het industrieterrein waar AVI ligt, de Rietvelden, is volledig afgesloten vanwege de brand. De brandweer is met onder meer een blusboot uitgerukt om het vuur te bestrijden. In Den Bosch is een flinke brandgeur te ruiken en in de wijde omgeving zijn rookwolken te zien. De brandweer gaat meten of de rook die bij de brand vrijkomt schadelijk is.

De brand lijkt tot nu toe minder groot dan die in maart, toen er een dag lang een enorme brand woedde. Die brand zette de hele omgeving in een dikke mist van rook. In het bedrijf worden onder meer autoschroot, fietsen en koelkasten verwerkt.

Het was niet het eerste incident bij AVI, eerder waren er al meerdere broeibranden in het afval van autowrakken. Het bedrijf kreeg in april vorig jaar een dwangsom opgelegd, omdat er teveel afval was opgeslagen.

Vergunning intrekken

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch wilde na de brand in maart dat AVI zou vertrekken uit zijn stad. Hij wilde dat de provincie, die over de huisvesting van het schrootbedrijf gaat, zou onderzoeken of de vergunning kon worden ingetrokken.

De provincie liet later weten onderzoek te doen naar de vergunningen van het bedrijf. Het zag er toen naar uit dat alles in orde was.

AVI wil niet weg

Na de brand in maart liet AVI weten niet weg te willen op de locatie aan de Rietveldenweg in Den Bosch. "We kijken serieus welke maatregelen we kunnen nemen, om dit soort incidenten in de toekomst te voorkomen. Er kan altijd wat verbeterd worden, maar de locatie staat voor ons niet ter discussie", zei advocaat Wilbert van Eijk in maart. "We vinden het wrang wat er gebeurd is, maar we willen niet weg. We hebben een vergunning voor die plek."

