Emotionele eigenaar AVI vermoedt dat brand in autowrak is ontstaan

Voor de tweede keer in een jaar brand bij schrootbedrijf AVI in Den Bosch

De grote brand die donderdag sinds het begin van de middag woedt bij schrootbedrijf AVI in Den Bosch, is waarschijnlijk ontstaan in een autowrak. Dat zegt eigenaar Leendert Gerrits.

In de autowrakken zitten volgens de eigenaar lithiumbatterijen. Daardoor zou de brand volgens Gerrits spontaan zijn ontstaan. “Dat is een tijdbom. Er kan ieder moment iets mee gebeuren”, vertelt de eigenaar.

Veiligheidsmaatregelen na vorige brand

Na de grote brand in maart zijn er een hoop veiligheidsmaatregelen genomen om dergelijke branden te voorkomen, legt Gerrits uit. De afvalhopen zijn sinds maart minder hoog. Zo liggen autowrakken op een andere stapel dan ander afval, zoals oude koelkasten en wasmachines. Daardoor zou het veiliger moeten zijn, zegt de directeur.

Volgens Gerrits is er 24 uur per dag bewaking om snel te kunnen schakelen bij een brand. Er liggen brandslangen bij het bedrijf om snel te kunnen blussen. “Maar als er eenmaal een brand ontstaat, is die niet tegen te houden. De brandweer was er binnen vijf minuten”, zegt Gerrits.

Emotioneel

De brand gaat Gerrits niet in de koude kleren zitten. “Als er zoiets gebeurt, krijgen we iedereen over ons heen. Ik werk twaalf tot veertien uur per dag hier. Ik ben er kapot van, niet alleen voor mezelf, maar ook voor de mensen in de omgeving.”

Stoppen is geen optie: “Ik zou dat het liefste doen, maar dan zou iemand anders het moeten overnemen. Dat is dus geen oplossing.”

