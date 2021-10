Xaveer is al 60 jaar priester en ziet met spijt hoe de kerk er voor staat

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 'Kerk moet minder verlegen zijn' vindt pastoor Xaveer van der Spank (87)

Xaveer van der Spank is al ruim zestig jaar priester. Hij heeft met zijn 87 jaar de hoogtijdagen en diepe dalen van de katholieke kerk meegemaakt en leidt nog regelmatig de dienst in het kerkje van Bokhoven bij Den Bosch. Soms kijkt hij met spijt naar hoe de kerk er nu voor staat en hoopt dat het geloof weer een rol krijgt bij de belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven.

Xaveer van der Spank is in 1934 geboren in Schijndel. Hij is de middelste in een gezin met tien kinderen. Zijn vader is boer en heeft een groot gemengd bedrijf. Bij het gezin wonen nog een tante, een hulp in de huishouding en tijdens oorlog zijn er onderduikers.

"Ik had een volledige baan in het onderwijs een bijbaantje als pastoor in Bokhoven."

Thuis in Schijndel leert Xaveer solidair met elkaar omgaan. Hij wordt priester, en sluit zich aan bij de Norbertijners. Hij begint als godsdienstleraar op de lts in Veghel, later krijgt hij een hoge kerkelijke functie als afgevaardigde voor het hoger onderwijs. Daarnaast wordt hij ook pastoor van de kerk in Bokhoven. "Dus ik had een volledige baan in het onderwijs een bijbaantje als pastoor hier in Bokhoven", aldus pastoor Xaveer. Op 16 juli vierde hij zijn diamanten of 60-jarig priesterjubileum.

"Ik vind het afschuwelijk wat er in de kerk gebeurd is in het verleden."

"Ik kijk met spijt naar hoe de kerk er nu voor staat", zegt de emeritus pastoor van Bokhoven. "Ik weet nog heel goed dat de Paus in Den Bosch was", vertelt hij met veel enthousiasme. "Er was veel protest langs de weg onderweg naar de Sint-Jan en wij stonden daar als priesters een beetje tussen. Ik heb me nooit met politieke zaken bemoeid, maar ik vraag me af of de Paus met zijn bezoek toen de kerk in Nederland diende."

"Er zijn heel veel mensen bij de kerk betrokken, ook al zie je ze nooit in de kerk."

"Ik vind de kerk te verlegen", gaat de priester verder. "Tussen alle veranderingen in de samenleving zou de kerk een veel duidelijkere plek moeten innemen. "Ik vind het natuurlijk ook afschuwelijk wat er in de kerk gebeurd is in het verleden", zegt Xaveer doelend op het misbruik en andere misstanden. "Het gaat erom dat het geloof weer een rol krijgt bij belangrijke levensgebeurtenissen: geboorten, huwelijken, overlijdens." Dat de mensen niet meer in het kerkgebouw komen is volgens Xaveer geen probleem. "Er zijn heel veel mensen bij de kerk betrokken, ook al zie je ze nooit in de kerk." Volgens Xaveer zouden de waardevolle onderdelen uit de kerk beter uitgedragen moeten worden door iedereen die bij de kerk betrokken is maar zeker ook de leiding van de katholieke kerk.

