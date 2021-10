Brabantse steden steunen oproep om duizenden nieuwe huizen te bouwen

Het nieuwe kabinet moet 1,5 à 2 miljard euro extra per jaar uittrekken voor de bouw van zo'n 600.000 woningen in de grotere steden in de periode tot 2040. Dat is de dringende oproep die zestien grote steden vrijdag richten aan de vier partijen die onderhandelen over een nieuw regeerakkoord. Vanuit Brabant wordt de oproep gesteund door de gemeenten Breda, Den Bosch, Eindhoven en Tilburg.

Behalve de kosten voor de woningbouw moet het Rijk ook de kosten voor de aanleg van extra openbaar vervoer voor zijn rekening nemen. Blijft die totale forse investering uit, dan komen verschillende bouwprojecten niet van de grond en dreigt de huidige wooncrisis te blijven bestaan.

De zestien steden doen de klemmende oproep samen met de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, de Fietsersbond en de vervoersbedrijven in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

'Historisch tekort'

D66-minister Ollongren van Wonen erkende eerder in een brief aan de Tweede Kamer dat er op dit moment sprake is van een 'historisch hoog woningtekort' en dat extra financiering nodig is. Maar de bijbehorende miljarden zijn nog niet gevonden.

Het bleef tot nu toe bij een bedrag van 100 miljoen euro per jaar dat het huidige demissionaire kabinet uittrok op Prinsjesdag. Dezelfde partijen in dat kabinet (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) hopen nu een nieuwe regering te vormen.

De schatting is dat er de komende twintig jaar 900.000 tot 1 miljoen huizen bij moeten komen. Twee derde daarvan moet in de bestaande steden binnen en buiten de Randstad verrijzen, omdat de trend is dat daar steeds meer mensen naartoe trekken.

De meest concrete bouwplannen zijn in veertien 'grootschalige woningbouwgebieden' die het kabinet eerder aanwees. Al die gebieden liggen in of bij de grotere steden. Hier moeten tot 2040 circa 440.000 woningen komen, waarvan er 210.000 al klaar zouden moeten zijn in 2030.