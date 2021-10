Omwonenden zijn overlast vliegveld Seppe beu: 'Je wordt er knettergek van'

Geluidsoverlast van kleine vliegtuigjes, klachten die niet worden behandeld en uitbreidingsplannen die in strijd met de regels zouden zijn. Een aantal omwonenden van Breda International Airport is het beu. Ze voelen zich niet serieus genomen en willen dat de provincie ingrijpt.

Piet Minnebach is één van hen. Hij woont al veertig jaar op een steenworp afstand van het vliegveld. “De maat is behoorlijk vol. We hebben in het verleden al zo vaak overleg gehad met mensen van de gemeente en het vliegveld. Het is pappen en nathouden. Ik klaag ook al jaren niet meer over overlast, omdat er toch niks mee wordt gedaan. Die klachtenafhandeling rammelt aan alle kanten.”

Op iets grotere afstand van het vliegveld wonen John Alberts en Corina Andeweg. Zij hebben vooral in de weekenden last van geluidsoverlast die wordt veroorzaakt door het vliegtuig van de parachutistenclub. Het vliegtuig maakt meerdere vluchten per dag en blijft boven het huis van John en Corina rondjes draaien om hoogte te maken. “Het is echt niet dat ik deze mensen hun hobby niet gun, maar dat hoeft toch niet ten koste te gaan van ons?”, vraagt Corina zich openlijk af.