Dieven hebben het opnieuw gemunt op ICI Paris Oisterwijk

De ICI Paris XL aan de Lind in Oisterwijk is voor de tweede keer in een week tijd doelwit geworden van dieven. Dinsdagnacht sloegen ramkrakers toe. De nacht erna probeerden dieven de dichtgetimmerde pui open te breken, maar tevergeefs.

"De politie weet niet of het om dezelfde daders gaat, maar het lijkt er verdacht veel op'', zegt een winkelmedewerker van de vestiging aan de Lind. Dinsdagnacht sloegen ramkrakers toe met een wit busje dat achteruit tegen de gevel van het pand reed. De pui lag volledig in scherven en de deur was ontwricht.

Met hout werd de pui dichtgetimmerd. Maar in de daaropvolgende nacht wilden inbrekers weer toeslaan. Ze probeerden de dichtgetimmerde pui open te breken, maar de politie was er snel bij. ''De houten constructie is weer hersteld nu en de glazen pui komt zo snel mogelijk weer terug'', aldus de winkelmedewerker.

Van de inbraakpogingen staat hij overigens niet te kijken. ''Nee het verbaast me eigenlijk niet. In deze straat gebeurt het wel vaker. Het is een mooie straat met dure winkels dus ja wat wil je?''

'Behoorlijk wat gejat'

Winkelend publiek op de Lind bevestigt dat beeld. ''Ja er gebeuren hier wel vaker ramkraken. Een aantal kledingwinkels heeft er een aantal keer mee te maken gehad'', zegt een voorbijganger. Een ander zegt: ''Je zou het niet denken in zo'n sjieke straat maar er wordt hier behoorlijk wat gejat en gedaan. Je wilt het niet weten.''

Het is daarnaast ook niet de eerste keer dat de ICI Paris winkel is overvallen. In 2018 reed er ook al een bestelbusje door de ingang van de parfumerie. "Onveilig voel ik me er niet door hoor, de politie zit er bovenop'', aldus de winkelmedewerker.

