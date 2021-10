Buren van schrootbedrijf balen van nieuwe brand: 'Stinkt verschrikkelijk'

Voor de tweede keer was het raak bij schrootbedrijf AVI in Den Bosch. Daar ontstond donderdagmiddag een flinke brand. De nabij gelegen sprookjesbuurt in Den Bosch kreeg te verduren met een flinke hoeveelheid rook. Straten zagen er blauw en de geur van verbrand plastic hangt in de lucht. Sommige bewoners vinden het hoogtijd dat AVI verhuist naar een andere locatie.

Het is rustig in de sprookjesbuurt deze donderdagmiddag. Een man is aan het klussen in de voortuin, een glazenwasser poetst de ramen. Het enige wat overduidelijk te zien is, is de rook. Die hangt over de straten. Soms komt er een vlaag wind en is het beter. Maar nog geen vijf minuten later staat het weer blauw. "Het stinkt wel", zegt de meneer in zijn voortuin. "Maar ik ga gewoon verder met klussen."

Een mevrouw verderop is ook buiten bezig. “Ik was in de tuin aan het werken en het begon heel erg te stinken”, vertelt ze. “Ik heb mijn ramen en deuren gesloten, maar ik ben verder gaan werken in de tuin, want het is eindelijk mooi weer.”