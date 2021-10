Pizzafeestje van vlogger loopt uit de hand in Drunen, politie grijpt in

Een stunt van vlogger Thomas Brok uit Drunen is donderdag uit de hand gelopen. Hij deelde pizza's uit op het d'Oultremontcollege in zijn woonplaats. Het werd zo druk, dat de school de politie inschakelde. Dat blijkt uit een oudermail die in handen is van Omroep Brabant.

"Met twee camera's heeft hij in de aula een poging gedaan om 100 pizza's uit te delen. Hierdoor onstond een gevaarlijke situatie, omdat er te veel kinderen op afkwamen", schrijft directeur Paul Jankowski in de mail die naar ouders en leerlingen is verstuurd.

'Veiligheid geschonden'

"De veiligheid van onze leerlingen is op allerlei vlakken geschonden", vervolgt de directeur. "Ons personeel heeft geprobeerd de situatie onder controle te krijgen. We hebben hem verzocht de school te verlaten." Daarbij is ook de politie ingeschakeld. "Na een goed gesprek is hij weer vertrokken."

De directeur is op z'n zachts gezegd niet blij met de actie van de vlogger. "Ineens staat er een buitenstaander in onze school te filmen. Onze leerlingen zijn nu, zonder dat ze het weten, figuranten in een vlog."

Volgens de school was het bezoek niet aangekondigd. De school benadrukt dat er afspraken hadden kunnen worden gemaakt als hij van tevoren had gebeld. Thomas is een oud-leerling van de school.

Schreeuwende kinderen

Op het account van de vlogger, Korthom, zijn beelden van de actie gedeeld. Daarop zijn vele schreeuwende, blije kinderen te zien. Bovendien is een foto geplaatst waarop te zien is dat Thomas wegloopt met enkele agenten.

Thomas zegt te snappen dat de school niet blij was. "Een onveilige situatie was er niet", spreekt de YouTuber tegen. "Het ergste wat had kunnen gebeuren, is dat iemand over een stukje pizza was gestruikeld. Ik snap niet waarom de school dat zegt."

"Het was niet de meest nette actie", zo geeft hij wel toe. Hij benadrukt dat zijn intenties goed waren. "De school moet ook blij zijn met de gratis reclamespot", vindt hij.

De vlogger zegt niet te zijn opgepakt en geen boete te hebben gehad. "De politie was best aardig." Hij heeft aangeboden om een gastles te geven om het goed te maken. De YouTube-video komt volgens hem alsnog online, nadat de school er naar heeft gekeken.

