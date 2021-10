Frans, Jac en Jaap voetballen al vijftig jaar samen

Jaap Hofstede (76) heeft net een nieuwe heup. "Eigenlijk mag je dan niet meer voetballen, maar ik vond dat te erg. Dus ik ben het toch maar weer aan het proberen. Ik kan geen afscheid nemen." Het 8ste voetbalteam van de Mierlose club Mifano betekent heel veel voor Jaap. Al sinds 1971 voetbalt hij daar met zijn beste vrienden, Jac Joosten (78) en Frans van Gerven (72).

Jaap, Jac en Frans kunnen niet zonder hun voetbalavondje in een Mierlose sportzaal. Ze hebben hun hoop dan ook gevestigd op de wonderen der medische wetenschap en de kundige handen van met name orthopeden. "Dat als we wat mankeren het gewoon gerepareerd kan worden en we weer verder kunnen," zegt Jac.

De drie voetbalmaten hebben een hele geschiedenis achter de rug. In 1971 zaten ze met elkaar in de kroeg. Ze besloten te gaan voetballen om wat aan de conditie te doen. En de eerste wedstrijd zijn ze niet vergeten, vooral Jaap niet. "Ik scoorde drie keer. Maar daarna werd het al snel minder", lacht hij.

In vijftig jaar tijd hebben de mannen een bijzondere band opgebouwd. "We zijn echt vrienden", zegt Frans van Gerven. "We steunen elkaar en ook onze families hebben een grote klik." Wat het geheim is? "Respect voor elkaar", zegt Jac. "Veel van elkaar tolereren. Ook gewoon elkaar de waarheid kunnen zeggen. En mogen zeggen."

Het team is bloedfanatiek. De oudste voetballers zijn 78 jaar. "Eentje heeft Parkinson", vertelt Jaap. "Maar op het veld verdwijnt dat gewoon." Ondanks het fanatisme letten de heren goed op elkaar. "We zijn wel fanatiek, maar we gaan er niet met gestrekt been in, dat is echt not done."