Gewapende overval op supermarkt Lidl in Breda, dader op de vlucht

03.50

Op de Wezelstraat in Eindhoven is in de nacht van donderdag op vrijdag een auto in brand gestoken. Dit gebeurde in dezelfde wijk waar al eerder meerdere brandstichtingen geweest waren.

De politie heeft in de omgeving direct gezocht naar een dader. Vooralsnog vergeefs. Wel zijn van mensen die bij het blussen van de brand op straat stonden, gegevens genoteerd. De politie neemt de zaak hoog op. Volgens haar lijkt het op brandstichting. Ze is vrijdagmorgen verder gegaan met haar onderzoek, hieronder vallen het horen van getuigen en nagaan of er camerabeelden zijn.