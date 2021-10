Burgemeester sluit theehuis na dodelijke schietpartij in Bergen op Zoom

Theehuis De Theepot gaat voor een maand op slot na de dodelijke schietpartij in Bergen op Zoom van afgelopen dinsdag. Dat heeft burgemeester Frank Petter vrijdagmiddag besloten.

In Bergen op Zoom werd dinsdag aan het begin van de avond op zeker twee plekken geschoten. Een 55-jarige man werd neergeschoten op de Wouwsestraatweg en overleed later in het ziekenhuis.

De schietpartij was 's avonds rond half zeven om de hoek bij theehuis De Theepot, op de hoek van de Wouwsestraatweg en de Kastanjelaan. "Het veiligheidsgevoel van onze inwoners en de leefbaarheid in de wijken staat bij ons altijd voorop", zo verklaart Petter de sluiting van dit theehuis.

'Drugshuis'

Volgens buurtbewoners veroorzaken bezoekers al jarenlang overlast. Omwonenden wilden daarom al langer dat het theehuis de deuren moest sluiten. "Dit is een drugshuis!", zeiden bewoners eerder tegen Omroep Brabant. "Ze lopen hier bij de achteringang met heuptasjes naar binnen en gaan vervolgens met kleine zakjes weer naar buiten."

Eerder die avond werd er geschoten op de Jan Dercksstraat, zo'n anderhalve kilometer verderop. Mogelijk heeft het geweld zich daarna verplaatst naar de Wouwsestraatweg, zoals buurtbewoners zeggen. Maar daar wil de politie nog niet op ingaan, zolang het onderzoek loopt.

Diezelfde avond werden drie personen aangehouden. De politie maakte vrijdag bekend dat een 29-jarige man uit Bergen Zoom wordt vrijgelaten. Hij blijft nog wel verdachte. De andere twee waren eerder al vrijgelaten.

