Man (55) overleden na schietpartij in Bergen op Zoom

De 55-jarige man uit Bergen op Zoom die dinsdagavond werd neergeschoten op de Wouwsestraatweg in Bergen op Zoom is overleden. Dat maakte de politie woensdagmiddag bekend.

De schietpartij voor theehuis De Theepot, op de hoek van de Wouwsestraatweg en de Kastanjelaan, vond rond halfzeven plaats. Drie kwartier later werd er ook geschoten op de Jan Dercksstraat, zo'n anderhalve kilometer verderop.

Drie keer in hoofd geraakt

De politie schaalde na de schietpartijen flink op. Een politiehelikopter en een arrestatieteam werden ingezet en er werd een traumahelikopter opgeroepen. De neergeschoten man zou driemaal in het hoofd zijn geraakt. Hij werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht, maar is daar aan zijn verwondingen overleden.

Het arrestatieteam viel rond acht uur dinsdagavond theehuis De Theepot binnen. Daar werden twee verdachten aangehouden. Een derde verdachte werd op een andere plek gearresteerd.

Overlast

Volgens buurtbewoners is het theehuis een drugshuis. "Ze lopen hier bij de achteringang met heuptasjes naar binnen en gaan vervolgens met kleine zakjes weer naar buiten", vertelde een man woensdagochtend vroeg. Vanwege de overlast die De Theepot veroorzaakt, zou de afgelopen jaren meerdere keren aangifte zijn gedaan. "Zeker tien keer."

"We wisten dat het hier een keer flink mis zou gaan", verzucht een vrouw die in de omgeving woont. De buurtbewoners hopen dat de gemeente het theehuis na deze schietpartij gaat sluiten.

Beelden van dinsdagavond: