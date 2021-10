Buurt wil theehuis weg na schietpartij: 'We wisten dat het mis zou gaan'

Bewoners van de Wouwsestraatweg en de Kastanjelaan in Bergen op Zoom hebben schoon genoeg van het theehuis De Theepot, waar dinsdagavond een man werd neergeschoten. Zo'n drie kwartier later werd er ook geschoten op de Jan Dercksstraat, zo'n anderhalve kilometer verderop. Volgens de buurtbewoners veroorzaken bezoekers van het theehuis al jarenlang overlast. "Dit is een drugshuis!"

"Het was woensdagavond na de schietpartij hartstikke druk hier op straat", vertelt een vrouw die woensdagochtend haar hond uitlaat. "Ik zag alle buren naar buiten gaan en ben toen zelf ook gaan kijken." Vervolgens zag ze het slachtoffer op de stoep liggen . "Hij lag op zijn buik en bewoog niet meer. Ik dacht dat hij dood was, maar later hoorde ik dat hij zwaargewond naar een ziekenhuis was gebracht."

“Dit is een theehuis én een drugshuis", vertelt een man die in de buurt woont. "Ze lopen hier bij de achteringang met heuptasjes naar binnen en gaan vervolgens met kleine zakjes weer naar buiten."

"We waren net een serietje aan het kijken toen we ineens drie knallen hoorden", vertelt zijn vrouw. "Toen mijn man en ik vervolgens door het raam keken, zagen we een gast in een auto springen. Daar zat al iemand achter het stuur, zodat hij meteen kon wegrijden. Hij sprong erin en weg was hij. Ik schat de schutter tussen de 25 en 30 jaar oud. Het is een lange, slanke jongen. "

Haar man zag dat de verdachte iets in zijn handen had toen hij vluchtte. "Dat was een pistool. Toen ik naar buiten ging, nadat ze in die auto waren weggescheurd, zag ik die jonge man op straat liggen. Ik had de indruk dat hij dood was. Je zag bloed. Er zat geen beweging in en hij lag met zijn gezicht naar beneden op de grond. Ik hoorde iemand roepen: 'Papa, papa, papa!'"