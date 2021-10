Schietpartijen in Bergen op Zoom: één zwaargewonde en drie aanhoudingen

1/5 In Bergen op Zoom is dinsdag aan het begin van de avond op twee plekken geschoten.

In Bergen op Zoom is dinsdag aan het begin van de avond op twee plekken geschoten. Daarbij is één slachtoffer ernstig gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht, zo meldt de politie. Boven de stad cirkelde lange tijd een politiehelikopter en ook werd een arrestatieteam ingezet. Dat viel rond acht uur een theehuis binnen. Er zijn drie verdachten aangehouden.

Het schietincident op de Wouwsestraatweg werd iets na half zeven gemeld en al snel werd groot opgeschaald. Zo kwam een politiehelikopter assistentie verlenen om de schutter(s) te zoeken. Rond kwart over zeven meldde de politie dat er zo'n anderhalve kilometer verderop, op de Jan Dercksstraat, ook was geschoten.

Arrestaties in theehuis

Vervolgens werd ook een arrestatieteam ingezet. Op foto's is te zien dat leden van het AT auto's doorzochten en later, rond acht uur, theehuis De Theepot binnenvielen. Daarbij werden twee verdachten ingerekend, zo meldde de politie rond negen uur. De derde verdachte werd op een andere locatie gearresteerd.

Eerder op de avond had de politie al bekendgemaakt dat er één slachtoffer is gevallen. Die persoon is zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Buurtbewoners vertelden verslaggever Willem-Jan Joachems dat zij schoten hadden gehoord en dat het slachtoffer in het hoofd zou zijn geraakt. De man lag op het grasveld aan de overkant van het theehuis. Het veld was afgezet met schermen. Iets verderop, bij het Shell-tankstation aan de Wouwsestraatweg, werd nog een achterlaten zwarte Audi Q5 aangetroffen met tien kogelgaten erin.



Kogelhulzen

Op de Jan Dercksstraat lagen tientallen kogelhulzen op de weg. Die werden door de technische recherche gecatalogiseerd. De omgeving werd op diverse plaatsen ruim afgezet. Het sporenonderzoek is in volle gang en ook worden getuigenverklaringen opgenomen.