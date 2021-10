Weer autobrand in Eindhoven, politie neemt zaak hoog op

De brandweer kon de in brand gestoken auto niet meer redden (foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

In dit liveblog lees je het belangrijkste 112-nieuws uit Brabant. De hele dag word je hier bijgepraat over ongevallen, branden en misdrijven in onze provincie. Al het nieuws over de brand bij AVI in Den Bosch lees je in een apart blog.

Liveblog

03.50 Weer autobrand in Eindhoven Op de Wezelstraat in Eindhoven is in de nacht van donderdag op vrijdag een auto in brand gestoken. Dit gebeurde in dezelfde wijk waar al eerder meerdere brandstichtingen geweest waren. De politie heeft in de omgeving vergeefs gezocht naar een dader. Wel zijn van mensen die bij het blussen van de brand op straat stonden, gegevens genoteerd. De politie pakt de zaak ook nu hoog op, ze gaat vrijdagmorgen - bij daglicht – verder met haar onderzoek. De klus zit erop (foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot De gebluste auto (foto: Dave Hendriks). vergroot Wachten op privacy instellingen...

02.10 Ernstig ongeluk met fietsers in Eindhoven Een fietsster is donderdagnacht ernstig gewond geraakt bij een botsing met een andere fietser op de Noord-Brabantlaan in Eindhoven. De twee fietsers kwamen met de sturen in elkaar. Een van de twee, een jonge vrouw, raakte hierbij ernstig gewond. Ze is naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg gebracht. Onder meer een traumahelikopter werd opgeroepen. Ook kwamen verschillende ambulance- en politiewagens ter plaatse. Politie en ambulance werden gealarmeerd (foto: Dave Hendriks). vergroot De traumahelikopter stijgt bij het Evoluon op richting Tilburg (foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot Wachten op privacy instellingen...

