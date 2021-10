Vrouw ernstig gewond na fietsongeluk in Eindhoven

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Vrouw na fietsongeluk ernstig gewond naar ziekenhuis in Tilburg gebracht

Een fietsster is donderdagnacht ernstig gewond geraakt bij een botsing met een andere fietser op de Noord-Brabantlaan in Eindhoven. De twee fietsers kwamen met de sturen in elkaar. Een van de twee, een jonge vrouw, raakte hierbij ernstig gewond.

Onder meer een traumahelikopter werd opgeroepen. Ook kwamen verschillende ambulance- en politiewagens ter plaatse. De trauma-arts is met het slachtoffer meegegaan naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. De politie heeft haar vriend naar het ziekenhuis gebracht om bij de vrouw in de buurt te kunnen zijn zijn. De Noord-Brabantlaan was na het ongeluk tijdelijk afgesloten.

De traumahelikopter was geland bij het Evoluon (foto: Dave Hendriks/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

