Hack van VDL ligt als schaduw over discussie over veilig Brabants internet

De hack bij VDL lag vrijdag als een schaduw over een discussie in Provinciale Staten. Het debat ging over Brabant Ring. Dit is het plan voor een veilige dataverbinding in onze provincie. De Statenleden vuurden een spervuur aan vragen af over het project. De belangrijkste hadden te maken met veiligheid en hoe te voorkomen dat straks heel Brabant gehackt wordt.

De ruim honderd vestigingen van VDL in Eindhoven liggen al een week plat na een cyberaanval, al heeft het industrieconcern zelf nog niet bevestigd dat het door criminelen in de houdgreep is genomen. Wel is bekend geworden dat werknemers gevraagd is verlof op te nemen. De bedrijfsonderdelen hopen hiermee de financiële schade van de digitale aanval te beperken.

Brabant Ring is een veilig datanet waaraan de provincie en de vijf grote steden in Brabant mee gaan doen, hoewel de gemeente Den Bosch heeft besloten deelname nog even uit te stellen. Brabant Ring gaat via glasvezel, maar staat los van het reguliere internet. Het veilige net kan bijvoorbeeld gebruikt worden om patiënten van ziekenhuizen thuis digitaal te begeleiden. Als voorbeeld wordt ook het veilig volgen van onderwijs genoemd.

'Wordt heel Brabant platgelegd?'

Volgens projectleider Marcel de Pender kan niemand anders bij die één-op-één verbinding tussen twee deelnemers komen. Dat leidde tijdens de discussie in het provinciehuis in Den Bosch tot heel veel vragen, met in het achterhoofd de hack bij VDL, die ook andere bedrijven tot nadenken hebben gezet. En dus ook de Brabantse politiek. Jan-Frans Brouwers van 50Plus was het meest kritisch. “VDL heeft 140 bedrijven die allemaal zijn getroffen door een hack. Als we Brabant Ring hebben waar Brabantse gemeenten, ziekenhuizen en ook scholen zijn aangesloten, bent u dan niet bang dat op enig moment heel Brabant wordt platgelegd? Ik kom uit de wereld van de paspoorten. Ooit dachten we dat we het veiligste paspoort hadden uitgevonden. Binnen een jaar was het nagemaakt.”

Volgens De Pender zijn de één-op-één verbindingen via Brabant Ring voldoende veilig, maar lost dit systeem niet alle problemen rond digitale veiligheid op als deelnemers zelf over veilige computers beschikken.

'Het is schijnveiligheid'

Dat was koren op de molen voor Patricia van der Kammen van de PVV. “De veiligheid beperkt zich dus alleen tot de dataverbindingen. Het is dus schijnveiligheid. Verder is het een prachtig verhaal, maar het is toch vooral voor de bühne. Als puntje bij paaltje komt is het helemaal niet zo’n prachtig verhaal,” aldus Van der Kammen.

Willem Rutjens van JA21 Brabant wilde weten hoe je voorkomt dat de software straks afkomstig is van Chinese bedrijven die willen spioneren. “En hoe voorkom je dat er straks iemand inbreekt in de meta data in het datacentrum,” wilde hij weten. Volgens De Pender zijn hierover afspraken gemaakt.

“Afspraken zijn mooi, maar hoe voorkomt u dat,” drong Rutjens aan. De Pender gaat dat aan de techneuten vragen.

