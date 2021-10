Werknemers VDL gevraagd vakantie te nemen om schade cyberaanval te beperken

Werkmaatschappijen van industrieconcern VDL in Eindhoven, dat sinds vorige week donderdag grotendeels platligt na een cyberaanval, hebben werknemers gevraagd verlof op te nemen. De bedrijfsonderdelen hopen zo de financiële schade van de digitale aanval te beperken.

Het verzoek is gedaan aan medewerkers die niet kunnen werken omdat hun productielijn nu stilligt, bevestigt een FNV-woordvoerder na berichtgeving in het FD. Het zou aan de werknemer zijn om al dan niet op het verzoek in te gaan.

Volgens de woordvoerder is er veel begrip voor de situatie waarin VDL verkeert.

Veel vragen bij vakbond

Niet-gewerkte uren zouden in een zogeheten ‘urenbank’ worden gestopt. Die uren worden daarin opgespaard om later ingehaald te worden. Vakbond FNV laat in de krant weten veel vragen te krijgen over het verzoek van VDL aan de medewerkers. Die vragen zouden niet alleen van individuele medewerkers komen, maar ook van ondernemingsraden.

Verschillende directies hebben hun or ook gevraagd of de adv-dagen van november en december naar voren kunnen worden gehaald.

LEES OOK:

Cyberaanval raakt VDL, deel van het bedrijf ligt plat

Een bedrijf gijzelen en de kluis leeghalen vanaf de keukentafel

VDL blijft in de greep van cyberaanval, FNV hoopt op snelle oplossing