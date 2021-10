Daniëlle wil jongeren met Academy op weg helpen naar de musicalwereld

Daniëlle von Stockhausen uit Breda stond jarenlang als zangeres in het theater, maar daarna ging ze vooral achter de schermen werken in de musicalwereld. Nu haar dochter ook de musical in wil, vindt ze belangrijk dat haar stad een echte musicalopleiding krijgt. En daar gaat ze hoogstpersoonlijk voor zorgen.

Ze had bij ROES leerlingen die het musicalvak in wilden. “Maar ze liepen steeds tegen een muur op als ze auditie gingen doen. ‘Je zingt leuk, je speelt ook wel aardig’, kregen ze te horen. ‘Maar jouw dans? En je kennis van muziek? Dat is er helemaal niet!’ Daardoor kwamen ze niet verder.”

Voor musicalliefhebbers in Breda is Daniëlle een bekende naam. Samen met de bekende musicalacteur Richard Spijkers (Titanic, Beauty and the Beast) ging ze vijf jaar geleden amateurvoorstellingen maken met theatergroep ROES.

Daniëlle kan er niet over uit. Hoe kan het dat er in een stad als Breda geen musicalschool heeft? Breda is een blinde vlek volgens haar: “Je wordt hier ook een beetje scheef aangekeken als je roept dat je iets met musical wilt.” Toch waagt ze de stap en start ze met haar eigen opleiding: de Musical Academy Breda.

Ze maakte het ook van dichtbij mee. Haar eigen dochter wil het musicalvak in. Ze ging in haar examenjaar drie keer in de week op en neer naar Tilburg voor extra lessen en Daniëlle dacht: dat moet ook in Breda kunnen. "We hebben hier niets meer, ook geen amateurproducties: alles is weg. Dat vind ik wel heel jammer.”

Makkelijk is het niet, een musicalopleiding starten in Breda. Daniëlle heeft de grootste moeite een goede plek te vinden: “Ze schrikken zich allemaal kapot als ik dat zeg. 'Een musicalschool? Met zingen en zo? Nee, dat wordt lastig met de buren’, hoor ik dan. De gemeente wil best helpen, maar ze hebben gewoon geen plek.”

Maar toch zette ze door. Ze vond een tijdelijke locatie in Prinsenbeek. “Ik denk dat er genoeg kinderen en jongeren zijn die dit heel leuk vinden. Ik hoor van zoveel ouders: ‘Oh mijn dochter zou dit zo leuk vinden’. Er zijn zo veel mensen mee bezig.”