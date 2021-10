Pieter maakt modelbootjes die kloppen tot in het kleinste detail

Pieter Hendriks met een van zijn modelboten Volgende Vorige vergroot 1/5 Pieter Hendriks met een van zijn modelboten

Pieter Hendriks (76) uit Helmond is al vanaf jongs af aan groot fan van zeilboten. Waar hij vroeger alleen aan grote zeilboten werkte, maakt hij nu ook zijn eigen modelboten. Tot in de kleinste detailtjes kloppen de bootjes en ze werken ook nog eens.

Thijs den Ouden Geschreven door

“Ik kan niet meer op twee handen tellen hoe veel boten ik gemaakt heb”, vertelt Pieter. Als je in de woonkamer rondkijkt zie je overal modelbootjes staan. In de schuur is ook nog een levensgrote boot te vinden.

"Ik maakte mijn eerste houten zeilboot al zo'n 45 jaar geleden."

De bootjes zijn niet alleen in de eigen woonkamer te vinden. De hele familie mag namelijk genieten van zijn bootjes. “Af en toe gaat er een bootje naar vrienden of familie. Die krijgen ze gewoon. Ik hoef daar niks mee te verdienen.” De passie voor zeilboten heeft Pieter Hendriks al langer. “Ik maakte mijn eerste houten zeilboot al zo'n 45 jaar geleden. Daar heb ik ook veel mee gevaren. Niet veel later kwam daar een nieuwe boot bij. Deze kwam uit 1898 en moest ik eerst nog helemaal restaureren.”

"Ik gebruik de motor van een handboormachine."

Nu is Pieter dus vooral bezig met zijn modelboten. Deze zijn extra bijzonder, omdat ze er niet alleen staan voor de sier. De zeilboten zeilen namelijk echt. Met een motortje en een afstandsbediening kan Pieter zijn boten laten zeilen vanaf de kant. Voor een deel van de motor gebruikt Pieter wel iets heel bijzonders. “Ik gebruik de motor van een handboormachine. Een bepaald deel hiervan is perfect voor delen van sommige motors." Als de bootjes niet in het water liggen staan ze gewoon thuis, maar dat is niet zonder gevaar. “Door de warmte in de kamer kan het hout uitdrogen. Dit zorgt uiteindelijk voor lekkages. Je kant dit gelukkig voorkomen door ze in te smeren met een soort hars.”

"Je kunt het zo duur maken als je zelf wilt."

Helaas blijven de boten niet voor altijd werken. “Soms verslijten er dingen en werkt hij daarna niet meer. Ik kies er dan vaak voor om ze niet te restaureren, maar ze gewoon neer te zetten voor de sier of ze aan iemand anders geven.” Een dure hobby hoeft het niet te zijn, benadrukt Pieter: “Je kunt het zo duur maken als je zelf wilt. Je maakt alles zelf, dus je kunt ook makkelijk kiezen voor duurder en goedkoper materiaal.”

"Het moet wel een hobby blijven."

Pieter heeft de ziekte van Wegener, een nierziekte waardoor hij een aantal dagen in de week in het ziekenhuis moet dialyseren. Hierdoor kan Pieter niet meer veel op pad, ook de lange tripjes met de boot zijn daardoor lastig. Gelukkig kan Pieter zich goed vermaken met het onderhoud van zijn boot en het maken van modelbootjes. “Als een echte hobbyist kan ik er uren mee bezig zijn, maar dat doe ik ook weer niet dagelijks. Het moet wel een hobby blijven.” Tip ons!

