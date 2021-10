Een nieuwe column van Willem-Jan Joachems, de misdaadverslaggever van Omroep Brabant.

Moorden. Het zijn heftige zaken die je bijblijven. Het verbaast me iedere keer weer waarom mensen elkaar naar het leven moeten staan. Maar de ene moord is de andere niet.

Eén keer belandde ik letterlijk op de plaats delict. Ik reed achter de gillende sirenes aan, bij toeval. Op weg naar een jonge kerel die was beschoten en gestoken. Ze probeerden zijn leven te redden. En ik stond er zowat bovenop, half op de stoep geparkeerd, bij de ambulance. De politie maakte een afzetting met lint en later hekken. En mijn wagen stond daarbinnen en dat was lastig.

Dinsdag 18.36 uur: ‘Schietpartij Wouwsestraatweg Bergen op Zoom’. Zo'n persalarm krijg je niet vaak. En dan ook nog met een zwaargewonde die op straat ligt. Gas erop. Toen ik van verre – het was al donker - de knipperlichten zag van de politiehelikopter die boven de plek cirkelde, wist ik meteen: daaronder is het foute boel. Als verslaggever moet je erbij zijn.

Intussen zag ik ook de eerste toeschouwers met hun mobieltje die foto's hadden van het lichaam van het slachtoffer, toen nog zwaargewond. Vanaf een afstandje gemaakt. Nog voordat de brandweer er een scherm omheen had gezet. Bewegingsloos lag hij op een stoepje naast een elektriciteitshuisje. Om de hoek bij dat theehuis, waarvan het verband met het schieten nog steeds een raadsel is.

In de verte zag ik iemand van het arrestatieteam met helm en geweer een gebouw onder schot houden. Dat was het theehuis. Er volgde een inval.

In Bergen op Zoom parkeerde ik dus op afstand en wandelde rustig de wijk in. Eerst wat sfeer proeven. Wat zeggen mensen? Mijn collega's hadden al beelden gemaakt, zowel foto's als video. En let wel: die gaan dan naar de redactie en die selecteert wat er wel en wat niet wordt gebracht. We gooien niet alles online.

Je weet niks officieels op zo'n avond. Daarom is zelf kijken en luisteren goed. We konden al gauw meer melden. De doorzeefde auto, bewaakt door agenten. In de luwte en in het donker. Een rechercheur met fototoestel grapte nog half serieus: ‘Niks aanraken! Je wil je DNA hier niet achterlaten.' En gelijk heeft hij. Rond middernacht was er weinig meer te zien: het onderzoek was in volle gang. De politie had ook een splinternieuw mobiel kantoor neergezet.

Ik sprak buurtbewoners die weten hoe het zit en wie er is ‘neergeschoten’. Eigenaar van dat en dit. En dat er ‘oorlog’ komt tussen families want hier komt natuurlijk een reactie op. Ik snap de emoties en geruchten maar het is soms is het een verzameling losse 'feitjes’ waar je weinig mee kan.

En dan een dag later ging ik terug. Bij daglicht eens zien. Ik merkte dat ik op sommige plekken te veel was. Bij het huis van het slachtoffer kwamen familie en vrienden op bezoek. Het was zo druk dat er veel mensen buiten stonden en elkaar troostten. Aangrijpend.

De plek waar de Bergenaar was neergeschoten was leeg. Soms wat scholieren die kwamen kijken. Een auto die even stopte. Een bergje zand bedekte de bloedvlekken. Dopjes van injectienaalden van het ambulancepersoneel lagen er nog. Alles is geregeld in ons land: het opruimen en fatsoeneren van een plek waar net iemand vermoord is niet.

Ik was eigenlijk nog volop bezig met de gebeurtenissen in Halsteren toen deze schietpartij volgde. Oók een heftige zaak. De opzettelijke dood van een ex-supermarkteigenaar die aan het licht is gekomen. En dan realiseer je je dat de meeste moord en doodslag achter gesloten deuren plaatsvindt. Geen Wilde Westen zoals in Bergen op Zoom waarbij de kogels in het rond vlogen en we van geluk mogen spreken dat er geen voorbijgangers geraakt zijn.

We hebben dit jaar tot nu toe negen gevallen van moord en doodslag in Brabant. Dat is zo'n beetje in lijn met de trend die je al jaren ziet. Bijna alles is relationeel geweld, zoals dat heet, tussen partners of familieleden. Eén zaak was op straat, de Ploosschehof in Den Bosch, begin september. En die in Bergen op Zoom dan. De rest was allemaal in huis.