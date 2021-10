Winst voor FC Den Bosch & NAC en gelijkspel FC Eindhoven & Helmond Sport

FC Den Bosch viert het winnende doelpunt (foto: Orange Pictures). vergroot

Een vol programma vrijdagavond in de Keuken Kampioen Divisie. FC Den Bosch was thuis te sterk voor Almere City FC. NAC Breda wist in eigen huis te winnen van Jong AZ. FC Eindhoven, Helmond Sport en Jong PSV pakten een punt tegen respectievelijk De Graafschap, ADO Den Haag en Roda JC. TOP Oss ging onderuit tegen FC Emmen.

NAC Breda - Jong AZ: 1-0

De Bredanaren wisten vrijdagavond thuis te winnen van Jong AZ. Danny Bakker scoorde in de 24e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. NAC staat nu veertiende op de ranglijst. LEES OOK: NAC weet thuis te winnen van Jong AZ door kopbal Danny Bakker

Wachten op privacy instellingen...

Roda JC - Jong PSV: 2-2

Het onderonsje tussen Roda JC en Jong PSV kende geen winnaar. Jong PSV kwam in Kerkrade op voorsprong door een doelpunt van Rody de Boer in de negende minuut. Niek Vossebelt deed in de 25e minuut wat terug voor de thuisploeg. In de 71e minuut was het Xian Emmers die de Limburgers op voorsprong zette. Dante Sealy wist er diep in blessuretijd 2-2 van te maken. Jong PSV staat nu zeventiende op de ranglijst.

Wachten op privacy instellingen...

De Graafschap - FC Eindhoven: 0-0

Geen doelpunten in Doetinchem vrijdagavond. FC Eindhoven staat nu zevende op de ranglijst.

Wachten op privacy instellingen...

TOP Oss - FC Emmen: 1-2

Pas in de tweede helft werd er voor het eerst gescoord in Oss. Justin Mathieu zette in de 49e minuut de thuisploeg op voorsprong. Toch waren het de bezoekers uit Emmen die er met de winst vandoor gingen. Jasin-Amin Assehnoun zette FC Emmen in de 72e minuut op gelijke hoogte. In blessuretijd maakte Jeroen Veldmate het winnende doelpunt. TOP Oss staat nu achttiende op de ranglijst.

Wachten op privacy instellingen...

FC Den Bosch - Almere City FC: 1-0

In Den Bosch won de plaatselijke FC met 1-0 van Almere City FC. Soufyan Ahannach maakte in de twintigste minuut het enige doelpunt. FC Den Bosch staat nu zestiende op de ranglijst.

Wachten op privacy instellingen...

Helmond Sport - ADO Den Haag: 0-0

Geen doelpunten in Helmond vrijdagavond. Helmond Sport staat nu dertiende op de ranglijst.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.