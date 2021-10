NAC weet thuis te winnen van Jong AZ door kopbal Danny Bakker

NAC heeft vrijdagavond in eigen stadion Jong AZ met 1-0 verslagen. Het doelpunt werd in de 24e minuut gemaakt door verdediger Danny Bakker die een voorzet van Thom Haye binnenkopte. De Bredase ploeg sprankelde niet, maar stijgt hierdoor wel naar een 14e plaats op de ranglijst in de Keuken Kampioen Divisie.

NAC betrad het veld tegen Jong AZ met dezelfde elf als twee weken geleden voor de interlandbreak tegen Excelsior. Team en supporters hoopten op eenzelfde Avondje NAC. Rauw en eentje vol passie en strijd. Met natuurlijk aan het einde weer de volle mep aan punten, want die heeft de Bredase ploeg hard nodig heeft om uit de beschamende, onderste regionen van de eerste divisie te geraken.

Maar alle ingrediënten, er zaten meer dan 15.000 supporters op de tribune, leken daarvoor aanwezig. Ook al deed de nog altijd geblesseerde spits Mario Bilate niet mee, Ralf Seuntjens speelde in de punt, en begon buitenspeler Kaj de Rooij vanwege rugklachten wederom op de bank.

Bakker kopt raak voor NAC

NAC kwam in het eigen Rat Verlegh Stadion goed uit de startblokken. In de eerste tien minuten kreeg Odysseus Velanas al twee goede mogelijkheden om de score te openen. De eerste goal volgde uiteindelijk in de 24e minuut.

Een mooie vrije trap van Thom Haye, wie anders, belande op het hoofd van Danny Bakker die raakt kopte. Niet veel later leek ook de 2-0 een feit, maar een kopbal van Azzagari werd van de lijn gehaald.

NAC geeft weinig weg

In de eerste helft speelde NAC degelijk, gaf weinig weg en kon Jong AZ bij vlagen pijn doen. Al werd dat na het eerste half uur wel steeds minder. Maar de Noord-Hollanders hadden - samen met Jong FC Utrecht - met acht tegengoals de minst gepasseerde verdediging in de Keuken Kampioen Divisie.

Bij de Bredanaars stond de teller bijvoorbeeld al op zeventien. Na wat wisselingen lijkt NAC-trainer Edwin de Graaf dan ook met Dion Malone en Danny Bakker het juiste centrale verdedigingsduo te hebben gevonden.

Extra impuls

Na rust probeerde NAC de goal van de Alkmaarders weer op te zoeken, maar echt veel mogelijkheden tot een doelpunt leverde dat niet op. Maar opnieuw gaf de thuisploeg ook niet veel weg. Als extra impuls bracht trainer De Graaf na ruim een uur spelen Boris Van Schuppen en Vieri Kotzebue in het veld.

Spits Ralf Seuntjens zakte hierdoor een linie naar achter. De wissel leverde in de 70e minuut bijna meteen succes op. Boris van Schuppen schoot net voorlangs het AZ-doel.

Minder goed en intens, maar weer de punten

Veel meer zat er in die tweede helft niet in. Het sprankelde allemaal niet bij NAC, maar het team boekte wel een terechte overwinning. Enig geluk was daar op het laatst nog wel voor nodig, want in blessuretijd ontsnapte de ploeg op het nippertje aan een tegengoal. Keeper Nick Olij kon een inzet via de lat nog net uit zijn doel ranselen.

Maar door de winst verlaat NAC langzaamaan de onderste regionen van het betaalde voetbal en stijgt van de zeventiende naar de veertiende plek. Het Avondje NAC tegen Excelsior voor de interlandbreak was (veel) beter en intenser, maar het gaat uiteindelijk toch om de punten.

