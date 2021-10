Automobilist zonder rijbewijs is auto kwijt na racen langs wegwerkers A16

04.08

Een automobilist moest vrijdagnacht zijn auto inleveren op de A16. Hij raasde daar met een snelheid van 166 kilometer per uur over de weg, terwijl daar aan de weg werd gewerkt en de maximumsnelheid was teruggebracht naar 70 kilometer per uur. De man bleek geen rijbewijs te hebben en hij reed onder invloed. Daarvoor kreeg hij een proces-verbaal.