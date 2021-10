Stadsdeel Woensel in Eindhoven zit in het donker

21.51

Een 21-jarige automobilist mocht zaterdagavond zijn rijbewijs inleveren. Hij reed met 147 kilometer per uur over de N625, bij Maren-Kessel. Op die weg is de maximum snelheid 80 kilometer per uur.

De 39-jarige man die vervolgens het stuur overnam, werd vervolgens gesnapt met honderd kilometer per uur op de teller. Hij reed inmiddels op de N625 bij Lith. Daar is de maximumsnelheid 60 kilometer per uur. Zijn rijbewijs kon niet worden ingenomen, het bleek namelijk al twee jaar verlopen.