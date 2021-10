NAC-speler Bakker na winst blij maar ook ontevreden: 'Het moet beter'

Danny Bakker was blij met zijn goal en de 1-0 overwinning vrijdagavond van NAC op Jong AZ, maar vindt dat zijn ploeg beter kan en moet. Wel was hij tevreden over de samenwerking met Dion Malone in het centrum van de verdediging, want NAC hield weer eens de nul. "De centrale verdediging staat goed, dus voorlopig is er geen reden om te veranderen", zo zegt Bakker.

Het was niet slecht, maar de ruim 15.000 toeschouwers in het Rat Verlegh Stadion stonden vrijdagavond niet op de banken. De wedstrijd oogde bij vlagen zelfs een beetje saai. "Dat kwam mede door ons", zegt centrale verdediger Danny Bakker schuldbewust. "We zakten veel in en kregen geen grip op de wedstrijd. Het tekent ons wel als spelersgroep dat we dan na afloop -ondanks de winst- ook teleurgesteld zijn. Ik denk dat we veel beter kunnen en moeten. Dat zijn we ook verplicht naar ons thuispubliek."

Vrolijke noot was na afloop wel zijn goal in de 24e minuut, de winnende en Bakkers tweede van dit seizoen. "Meestal maak ik er drie per seizoen, dus het gaat lekker. Het seizoen is nog lang, dus wie weet... haha. Maar ik ben blij met elke goal en zeker als het de winnende is."