Derde vaccinatie komt langzaam op gang

De prikafspraken voor de derde vaccinatie komen gestaag opgang in Brabant. De kleine groep die hiervoor in aanmerking komt heeft een ernstige afweerstoornis. Deze groep kan alleen op uitnodiging van het ziekenhuis haar prik komen halen.

In heel Nederland komen tussen de 200.000 en 400.000 mensen in aanmerking voor de prik, zegt het RIVM. Dat is een brede schatting. Ook de Brabantse GGD's kunnen geen precieze aantallen geven als het gaat om het aantal uitnodigingen in onze provincie.

Dit is de stand van zaken bij de drie GGD's in Brabant tot nu toe:

GGD Brabant Zuidoost:

Uitnodigingen: 5500

Al geprikt: 969

Aantal nog geplande afspraken: 532

GGD Hart voor Brabant:

Uitnodigingen: 16.000

Al geprikt: 865

Aantal nog geplande afspraken: 1650

GGD West-Brabant:

Uitnodigingen: onbekend

Al geprikt: onbekend

Aantal nog geplande afspraken: 480

Deze cijfers zijn een inschatting van de GGD. Mensen kunnen namelijk ook zonder afspraak hun vaccinatie halen. Dit kan eventueel ook bij een GGD in een andere regio.

De groep die sinds 7 oktober een uitnodiging kan verwachten moet een erge afweerstoornis hebben. Denk hierbij aan iemand die net een orgaantransplantatie heeft gehad of kankerpatiënten die vlak voor hun eerdere vaccinaties chemotherapie hebben gehad. In het ziekenhuis wordt bepaald wie deze extra prik nodig heeft. Daar staat de GGD buiten. Zij kunnen alleen zien hoeveel mensen bij en een afspraak maken en hoeveel mensen geprikt zijn.

Dat deze mensen een extra keer gevaccineerd worden, betekent niet dat het coronavaccin bij hen niet werkt. Door hun immuunproblemen zijn twee vaccinaties voor hen niet genoeg om zich voldoende te beschermen. Het is juist voor deze groep extra belangrijk om zich te laten vaccineren, omdat corona voor hen extra risicovol kan zijn.

