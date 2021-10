Frustratie bij ziekenhuizen over drukte door ongevaccineerden: ‘Heel wrang'

Operaties die moeten worden uitgesteld doordat grote groepen mensen zich niet laten vaccineren. Het zorgt voor enorme frustratie bij zorgpersoneel in de Brabantse Ziekenhuizen. Dat zegt ziekenhuis-topman Bart Berden tegen Omroep Brabant. “Het is niet uit te leggen.”

De wachtlijsten groeien weer in onze provincie. Operaties die niet urgent zijn worden uitgesteld door toenemende drukte. "Op de ic's zien we vrijwel uitsluitend ongevaccineerden.” En dat terwijl de vaccins tegen de plafonds aanklotsen bij de GGD's.

"Dat is heel wrang”, vervolgt Berden, die namens alle ziekenhuizen spreekt. Hij is voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) in Brabant. Ook is hij voorzitter van de raad van bestuur van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg.

‘Moedeloos’

Ook voor zorgpersoneel is de stijging heel moeilijk te verkroppen na anderhalf jaar buffelen. "Artsen en verpleegkundigen moeten wéér vertellen dat operaties niet doorgaan. Ze worden daar moedeloos van." Het zorgt voor frustratie en onbegrip. “De motivatie is lastig hoog te houden voor onze medewerkers. Je weet dat er een vaccin is en toch moet je weer hard aan het werk voor zieke patiënten.”

"Je hoort dan dat mensen zich laten vaccineren zodat ze naar McDonald's kunnen", verzucht Berden. “Dat is natuurlijk een slechte reden. Het juiste argument is natuurlijk dat je daarmee minder besmettelijk bent en het virus minder kan overdagen.”

‘Ten koste van anderen’

"Te veel aandacht gaat nu naar coronazorg. Dat gaat ten koste van anderen”, weet Berden. “Dat vinden de medewerkers heel moeilijk." Op de wachtlijst staan nog altijd zo'n zes- tot zevenduizend patiënten, zo schat hij. "Daar hebben we te weinig van af kunnen knabbelen. Nu loopt het dus weer op." En dat terwijl de ziekenhuizen volgens Berden ‘best aardig bezig waren’ met het inhalen van zorg.

Bovendien zijn er ook meer luchtweginfecties en steekt het RS-virus de kop op. "Ook dat slokt capaciteit op." En dan is ook nog onduidelijk wat het komende winterseizoen gaat veroorzaken.

Wachten met pijn

Urgente operaties gaan nog altijd gewoon door in de Brabantse ziekenhuizen. Operaties die wel even kunnen wachten, worden uitgesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld om orthopedie of plastische chirurgie. “Maar ook operaties waar mensen lang met pijn op wachtlijsten staan”, benadrukt de voorman. Hoeveel operaties precies worden uitgesteld is niet bekend.

Deze dinsdag werden ook de nieuwste ziekenhuizencijfers bekend. De afgelopen weken waren nog geen grote stijgingen zien. Daar lijkt nu wat verandering in te komen. In de afgelopen week tot maandag werden er 147 nieuwe patiënten opgenomen in de Brabantse ziekenhuizen, die een coronabesmetting hebben of een verdenking daarvan.

Dat zijn er ruim tien procent meer dan een week eerder. Toen waren het 133 nieuwe patiënten in de Brabantse ziekenhuizen. Op deze dinsdag liggen er 74 patiënten in het ziekenhuis bij wie de besmetting is vastgesteld. De druk op de ziekenhuizen is nog wel veel lager dan in de eerdere coronagolven.

