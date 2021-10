Coronabesmettingen stijgen iets minder hard, wel meer ziekenhuisopnames

Opnieuw een fikse stijging in het aantal coronabesmettingen in Brabant. In de afgelopen week zijn er 2884 nieuwe besmettingen geconstateerd. Dat is ruim 42 procent meer dan een week eerder.

Vorige week stonden er nog 2019 nieuwe besmettingen op de Brabantse teller. Met 2884 nieuwe besmettingen erbij is dat dus een stijging van 42,8 procent. Een fors aantal, maar de stijging is minder groot dan die van vorige week. Toen was de toename 56,1 procent.

Het is de derde week op rij dat de cijfers stijgen. Landelijk is datzelfde beeld te zien. In heel Nederland is er over de afgelopen week een toename te zien van 44 procent. Afgelopen zeven dagen kwamen er namelijk 25.751 nieuwe positieve tests bij.



Het reproductiegetal is wel wat lager dan vorige week: van 1,26 naar 1,20. Dit betekent dat 100 mensen 120 andere mensen besmetten.

Ziekenhuizen

In de ziekenhuizen lieten de cijfers de afgelopen weken nog geen grote stijgingen zien. Daar lijkt nu wat verandering in te komen. In de afgelopen week tot maandag werden er 147 nieuwe patiënten opgenomen in de Brabantse ziekenhuizen, die een coronabesmetting hebben of een verdenking daarvan. Dat zijn er ruim tien procent meer dan een week eerder. Toen waren het 133 nieuwe patiënten in de Brabantse ziekenhuizen. Op deze dinsdag liggen er 74 patiënten in het ziekenhuis bij wie de besmetting is vastgesteld.