Irritatie om biergooiers op tribunes NAC zorgt voor vechtpartijen

Bier drinken hoort bij NAC, zoals NAC bij bier drinken hoort. En dus niet met pils gooien. Maar dat gebeurt de laatste tijd steeds vaker op de Bredase tribunes en de ergernis daarover groeit onder de supporters. Want die worden zeiknat omdat mede-fans bekers bier in het rond smijten. Het gebeurt niet alleen bij NAC, maar daar leidde het vrijdag al wel tot kleine vechtpartijtjes.

Op de B-side moet na afloop van NAC-Jong AZ de ene supporter de andere tegenhouden. Laaiend is de man op een biergooier en wacht tot die de tribune afkomt. De persoon in kwestie doet net of zijn neus bloedt, bang voor misschien wel een pak slaag. Dat gebeurde aan de overkant op Vak G al wel. Daar gingen supporters die beneden stonden even naar boven om verhaal halen en wat 'tikjes' uit te delen. Het smijten met bekers pils loopt uit de hand bij NAC, een fenomeen dat om de zoveel jaar terugkeert op de Bredase tribunes.

Maar niet alleen in Breda is het raak. Eind september riepen de KNVB, Eredivisie CV en Keuken Kampioen Divisie samen al in een statement voetbalfans op om te kappen met het gooien van bier en andere voorwerpen. Dat ging dan met name over het doelbewust mikken op spelers en speelveld.

De clubs zitten er dan ook bovenop, want ze krijgen vanuit Zeist forse boetes als hun aanhang zich op deze manier misdraagt. Een straf kan wel oplopen tot tienduizend euro. Maar de biersmijters naaien niet alleen hun club. Ook zichzelf, want met videocamera's speuren de clubs tijdens de wedstrijd de tribunes af naar zich misdragende fans. Die kunnen een stadionverbod krijgen als ze gepakt worden.

"Wij hebben er onze handen vol aan", erkent Gijs Kluft, supporterscoördinator bij NAC Breda. "En dat geldt ook voor mijn collega's bij andere clubs. Voor corona was het geen probleem, maar het steekt weer de kop op. Na een wedstrijd zijn wij al druk bezig om beelden te bekijken. Alles bij elkaar zijn we uren zoet met deze biergooiers."

Bij NAC gaat het vooral, zo zegt Kluft, om bier de lucht in slingeren op 'emotionele' momenten waarbij velen tot hun grote irritatie een nat pak halen. "Op beeld zien wij wel met welke intentie er gegooid wordt", zo verduidelijkt Kluft. "Supporters die gericht gooien pakken we anders aan dan die in de euforie hun bier wegslingeren. Het blijft maatwerk en soms -maar zeker niet altijd- krijgen ze ook weleens een voorwaardelijk stadionverbod, een taakstraf of een waarschuwing. Maar het blijft klote."

"Er lopen twee onderzoeken naar gooien bij de thuiswedstrijden tegen FC Emmen en ADO Den Haag. Tegen FC Emmen werd de wedstrijd zelfs stilgelegd. De KNVB kijkt nu of we er alles aan gedaan hebben om het te voorkomen. Dat hebben we, want we zijn stukken strenger geworden. We communiceren er genoeg over richting onze supporters en het gaat al veel beter. De oplossing ligt vaak bij de supporters zelf. Die zijn het beu en corrigeren elkaar wel."