Jan de Spekjesman was jarig en alle kinderen in Mariahout vieren dat mee

Het was misschien wel het grootste kinderfeestje ooit in Mariahout: het hele dorp was uitgelopen om de verjaardag te vieren van Jan Vervoort. Beter bekend als Jan de Spekjesman.

Het is een goed bewaard geheim onder de jongste inwoners van Mariahout: bij Jan kun je altijd aanbellen voor iets lekkers. Voor kindjes heeft hij altijd spekjes in huis. Dus toen hij 65 werd, was het hoog tijd om iets terug te doen en werd er een groot feestje voor hem georganiseerd. Met een taart, van spekjes natuurlijk. Mooi Laarbeek deed verslag en maakte een video van het verjaardagspartijtje. Spekjesslinger

De hele buurt verzamelde zich voor de voordeur om een gezamenlijk Lang Zal Hij Leven te zingen. Met een slinger (van spekjes) en een confettikanon wordt de verjaardag luister bij gezet. Jan is duidelijk overdonderd. "Och jongens toch!" kan hij uitbrengen. "Pak daar maar een spekje!" En dat laat de jeugd zich geen twee keer zeggen. De buurkinderen hebben een groot vriendenboek voor Jan de Spekjesman gemaakt. En die spekjestaart, heeft hij meteen weer uitgedeeld.

