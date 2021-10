Hoe RKC'er Luuk Wouters voorkwam dat hij dertig bier naar z'n hoofd kreeg

Veel speelminuten had Luuk Wouters dit seizoen nog niet gekregen. Afgelopen weekend stond hij voor het eerst dit voetbaljaar in de basis bij RKC, tegen Feyenoord. Na tachtig minuten was hij helemaal op. Eenmaal gewisseld volgde een lange weg langs de Feyenoord-supporters naar de reservebank. Die wandeling was voor Wouters bijna net zo mooi als het punt dat hij met RKC pakte.

Een glimlach komt op zijn gezicht, zodra het gaat over zijn wissel. Op weg naar de dugout, moest hij langs de fanatieke Feynoord-fans. De mensen die hem vol uitfloten toen hij een blessurebehandeling kreeg en nog eens toen hij de tijd nam bij een ingooi. "Ik heb een hele hoop dingen naar mijn hoofd gekregen en een hele hoop gehoord”, zegt de verdediger. “Ik trek me er niet veel van aan, ik kan er eigenlijk wel om lachen.”

Dat het publiek zo fanatiek reageerde had natuurlijk ook te maken met de stand op dat moment. RKC maakte het Feyenoord moeilijk. De Rotterdammers deden er alles aan om een derde doelpunt te maken, maar in eigen huis kwam het niet verder dan 2-2. Dat gelijkspel voelde heel goed, ook voor Wouters. Al waren die laatste minuten wel zenuwslopend. "Het is spannender om te kijken vanaf de bank, dan wanneer je zelf speelt. Je hebt geen macht meer, kan niets meer doen in het veld."

Hij vervolgt: "Ik heb wel een pilsje tegen mijn hoofd gegooid gekregen, maar het doet me niet zoveel.” Wouters wil het ook niet groter maken dan het is, juist niet eigenlijk. “Het is alleen maar mooi om in een volle Kuip te spelen. Dat ze iets schreeuwen en gooien, dat maakt me niet uit. Dat vind ik alleen maar leuk.”

Een paar keer keek hij de menigte in. "Ik dacht: ik roep nu maar niets terug, dan krijg ik helemaal dertig bier naar mijn hoofd gegooid. Of ik even getwijfeld heb om toch iets te zeggen? Ja, maar ik ben slim genoeg om het niet te doen.”

"Die snelle tegengoal na rust was een mentale klap, maar hoe langer die derde treffer uitbleef, hoe meer vertrouwen we kregen. Ik ben blij dat we het punt hebben gepakt", zegt Wouters, die ook blij was met het feit dat hij eindelijk in de basis mocht beginnen. "Dat was lang geleden, dus heel fijn. Ik ben blij dat ik mocht beginnen, al was ik na tachtig minuten wel echt kapot.”

Trainer Joseph Oosting zag het ook en haalde Wouters naar de kant, de oefenmeester kijkt wel met een goed gevoel naar de prestatie van de 22-jarige linksback. De verdediger moest speler door afwezigheid van Alexander Büttner. Net als basisdebutant Achraf el Bouchataoui stond hij er in een uitwedstrijd bij Feyenoord, zonder veel minuten in de benen. "Ga er maar aan staan, in een volle Kuip. Ik ben wel echt trots op die jongens."

LEES OOK: Effectief RKC Waalwijk knokt zich knap naar punt tegen Feyenoord