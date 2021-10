Björn Koreman geen marathonkampioen: 'Lichaam liet me in de steek'

Björn Koreman uit Geertruigenberg is uitgestapt in de marathon van Amsterdam. Tot 15 kilometer deed hij vooraan mee en lag hij mooi op schema om mee te doen aan de strijd om de Nederlandse titel, maar daarna zakte hij weg. Na afloop vertelde hij in het Omroep Brabant radioprogramma De Zuidtribune over de blessure die hem in de weg zat.

Koreman had zijn zinnen gezet op het Nederlands kampioenschap, zo kondigde hij van tevoren aan. Tot vorige week kon hij ook goed trainen. "Maar vorige week zaterdag schoot het opeens in mijn scheenbeen", vertelt hij in het sportprogramma. "Na de training was meteen duidelijk dat het niet goed was. Maandag hebben ze onderzoeken gedaan en daaruit bleek dat ik een beginnende stressfractuur heb. Het enige advies hiervoor is rust houden."

"We hebben daarna een plannetje gemaakt", gaat de atleet verder. "Tot de marathon zou ik rust houden. Niet lopen, terwijl je normaal in de laatste week nog best wat kilometers maakt, maar dat zat er niet in."

Zonder enige training in de laatste week begon Koreman toch vol goede moed aan de marathon in Amsterdam. "Tot de 15 kilometer ging het zo gemakkelijk. Ik had nergens last van dus ik had vertrouwen, tot mijn lichaam me in de steek liet."

Koreman is niet de eerste atleet die te kampen heeft met een beginnend stressfractuur. "Het is een typische loperskwaal, het komt geregeld voor in de topsport", aldus Koreman.