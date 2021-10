Politie stopt trein met vechtersbazen bij station Geldrop

Bij de aanhoudingen rond de voetbalwedstrijd PSV-PEC werd onder meer een hondengeleider ingezet (foto: SQ Vision). vergroot

De trein van Eindhoven naar Weert is zaterdagavond op verzoek van de politie stilgezet bij Geldrop. De politie had signalen gekregen dat een grote groep mensen die na afloop van de voetbalwedstrijd PSV-PEC Zwolle aan het vechten was, in deze trein was gestapt.

Op station Geldrop werd vervolgens een 23-jarige Helmonder aangehouden. Ook voor PSV-PEC onrustig

Het was zaterdagavond sowieso onrustig rond de voetbalwedstrijd PSV-PEC Zwolle. Omdat er aanwijzingen waren dat groepen supporters erop uit waren de confrontatie met elkaar te zoeken, werd door de politie extra opgelet. Een groep van zo'n twintig mensen stond bij een café aan de Aalsterweg en weigerde mee te werken toen agenten hun identiteitsbewijs wilden controleren. Toen deze mensen zich tegen de agenten keerden, werden zij aangehouden. Het gaat in totaal om 39 mensen, allemaal uit Zwolle en omgeving. Passerende lijnbus

Om al deze mensen naar het politiebureau in Eindhoven te brengen, vorderden agenten een passerende lijnbus. "Zo konden de arrestanten snel afgevoerd worden en kon de rust op straat zo snel mogelijk terugkeren", legt een politiewoordvoerder uit. De passagiers die in deze bus zaten, kregen het verzoek de volgende bus te nemen. Alle aangehouden verdachten zijn in de loop van de avond en nacht vrijgelaten, maar ze worden op een later moment alsnog gehoord worden over hun aandeel bij de ongeregeldheden. LEES OOK: 39 supporters uit Zwolle opgepakt in Eindhoven, politie vordert streekbus

