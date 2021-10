'Privacywaakhond AP bezorgd over undercover-onderzoek in moskeeën'

'Een zeer zorgelijk beeld', zo reageert de onafhankelijke privacytoezichthouder Autoriteit Persoonlijkheidsgegevens (AP) op onthullingen van het NRC over geheime undercover-onderzoeken in moskeeën. Onder meer de gemeenten Eindhoven en Helmond zouden dergelijke onderzoeken hebben laten uitvoeren.

De onderzoeken in islamitische organisaties, die ook in minstens zes gemeenten buiten Brabant plaatsvonden, moesten gevoelige informatie opleveren over bestuurders, imams en docenten, zo schreef NRC zaterdag.

Het bedrijf NTA voerden ze voor de gemeenten uit. Het zou de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) zijn geweest die de gemeenten in contact bracht met dat bedrijf en die de onderzoeken financierde.

Zondag blijkt, wederom in NRC, dat toezichthouder AP is geschrokken van het beeld en zich zorgen maakt. "Alleen in uitzonderlijke gevallen en onder strikte voorwaarden mogen gemeenten iemand volgen of een profiel over een inwoner opstellen." Ook is het niet zomaar zijn toegestaan om gegevens als godsdienst en afkomst zomaar in een gemeentelijk rapport op te nemen.

Kwalijk

Ook Tweede Kamerleden hebben gereageerd. D66-Kamerlid Hanneke van der Werf heeft inmiddels een debat aangevraagd, schrijft de krant. Michiel van Nispen, Kamerlid voor de SP uit Breda noemt de rol van de NCTV, die Eindhoven, Helmond en de andere gemeenten dus wees op het onderzoeksbureau en het onderzoek betaalde, kwalijk.



Over de rol van demissionair minister Grapperhaus zegt de Bredase socialist: "De minister heeft dus of geen idee hoe deze dienst opereert of hij keurt dit goed, wat nog kwalijker zou zijn. Wat voor voorbeeld geeft een overheid die zich niet aan de eigen regels houdt en zo geen bescherming biedt aan eigen inwoners?”

