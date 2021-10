Aantal positieve coronatesten stijgt door, opnieuw hoogste aantal in weken

Het aantal mensen dat dagelijks positief getest wordt op het coronavirus, blijft stijgen. Zondag meldt het RIVM 450 nieuwe besmettingen die het afgelopen etmaal aan het licht zijn gekomen in Brabant. Zaterdag waren dat er nog 422.

Het aantal besmettingen in onze provincie was op 5 augustus voor het laatst hoger dan zondag. Verschil is dat er toen dagelijks sprake was van een daling in de besmettingscijfers, terwijl er op dit moment juist een stijgende trend te zien is.

Na een piek in juli, bleven de cijfers vanaf begin augustus tot begin oktober redelijk stabiel. Sinds begin oktober loopt de lijn in het overbekende grafiekje weer vrij stijl omhoog. Een week geleden op zondag werden er nog 295 nieuwe coronagevallen vastgesteld.