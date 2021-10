Toon en Maria tweede bij Dansmarathon en winnen dus geen 100.000 euro

Toon en Maria bij de uitslag van de Dansmarathon (beeld: SBS). vergroot

Toon en Maria uit Lierop dansten zich vijftig uur lang het snot voor de ogen tijdens de Dansmarathon op SBS6. Een opvallend stel om te zien maar dat was niet genoeg om de eindoverwinning binnen te slepen. Het stel werd tweede en zag de 100.000 euro aan zich voorbij gaan. Mirjam de Groot wil er nu voor zorgen dat het stel tóch wat aan Dansmarathon overhoudt.

Janneke Bosch Geschreven door

Mirjam kent Toon en Maria helemaal niet persoonlijk. Maar ze was geraakt toen ze het stel op tv zag dansen. "Ik kijk altijd even als er iets voor goede doelen op tv is", vertelt ze. "En Dansmarathon was voor het Longfonds, dus ik was wel benieuwd." Ze was meteen verkocht. "Ik zat vanaf vrijdag aan de tv gekluisterd, Toon en Maria waren een van mijn favoriete stellen."

"Als iedereen zo van ze heeft genoten, kunnen we ook allemaal ons steentje bijdragen."

En het duo danste voor hun eigen goede doel. De honderdduizend euro die ze konden winnen, zou gebruikt worden om de zorgtuinderij in Someren te ondersteunen. Bij die zorgtuinderij werkt hun zoon, die veel hulp en ondersteuning nodig heeft. Ook daarmee kan het tweetal wel wat hulp gebruiken. "Hun zoon heeft echt veel steun nodig, hij is totaal afhankelijk heb ik begrepen", vertelt Mirjam. "En dansen is echt hun uitlaatklep, dus fijn als ze dat af en toe kunnen doen." Maar een ander stel ging er met het ton vandoor. En dus bedacht Mirjam om een inzamelingsactie te beginnen. Niet per se om een ton op te halen, maar alle beetjes helpen. "Ik dacht: waarom niet? Als iedereen zo van ze heeft genoten, waarom kunnen we dan niet allemaal een steentje bijdragen?"

"Ik heb geen idee waar dit eindigt."

En zo lijken er meer mensen over te denken, want de teller staat op moment van schrijven op bijna 3600 euro. Honderden mensen hebben al een donatie gedaan. "Veel mensen geven vijf of tien euro, of vijfentwintig. Volgens mij veelal mensen die het stel ook helemaal niet kennen, maar die ze dit ook gunnen." Inmiddels heeft Mirjam contact met de zorgtuinderij en met de familie van Toon en Maria, om ervoor te zorgen dat het opgehaalde geld op een goede manier terechtkomt. "Hoe meer geld er binnenkomt, hoe mooier. Dit is sowieso al een hartstikke mooi bedrag. Geen idee waar dit eindigt." De doneeractie van Mirjam is te vinden bij Geef.nl.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.